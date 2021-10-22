Белоруссия отменила масочный режим после резкой критики Лукашенко
Министерство здравоохранения Белоруссии приняло решение об отмене обязательного масочного режима, введенного в республике 9 октября.
Данное решение было принято после того, как эту меру раскритиковал президент страны Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ранее Александр Лукашенко провел совещание, на котором резко раскритиковал принудительную вакцинацию и так называемый масочный режим.
В начале совещания он адресовал вопрос Министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу: «Я так понимаю, Дмитрий Леонидович, у нас здесь присутствуют в зале все здоровые люди?» Получив утвердительный ответ, Лукашенко задал следующий вопрос: «Вы их на карантин посадили перед встречей с Президентом, ПЦР-тесты сделали?» Но ответ Министра был отрицательным, сообщает пресс-служба президента республики.
«Я специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос: если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? Если к Президенту вы свободно заходите?» - поинтересовался глава государства.
«А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя», - добавил он.
Также Лукашенко обратился и к главе МВД: «Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого". "Вы кому подыгрываете?"» - задал он вопрос.
Также президент раскритиковал и принуждение к вакцинации.
«Так уж если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!» - заявил белорусский лидер.
«Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?» - подчеркнул Лукашенко.
При этом он отметил, что правоохранительные органы зачастую недорабатывают в других вопросах, которые непосредственно лежат в сфере их ответственности.
«Какие только драконовские методы вы за это время ни ввели. И что, лучше стало? Да нет. Дмитрий Леонидович, нам надо лечить людей, никуда не денемся», - подчеркнул он.
Белорусский лидер также отметил, что лично он не против, чтобы люди носили маски и вакцинировались, но в первую очередь нужно уделять внимание вопросам лечения. Он уверен, что если эффективно работать в данном направлении, то буквально в течение месяца удастся минимизировать проблему. «А не будем лечить людей, займемся ковидной и антиковидной политикой - доведем народ до бунтов. Будет как в Европе», - предупредил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...ясно ,что для ВВП,конечно, Лука сукин сын. Но не верю, что Лука НАШ сукин сын. Предаст в любой удобный для него момент.
России выгодно заменить Луку на более грамотного представителя в белоруссии. Но пока ВВП у власти- это не произойдет.
Даешь приход к власти в России Молодых Русских Волкодавов!
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