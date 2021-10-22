Европарламент принял жесткую резолюцию по Польше

10:35 22.10.2021

Европейский парламент большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС "немедленно инициировать" судебное разбирательство в отношении Польши, пишет РИА Новости.

Недовольство евродепутатов вызвали власти Польши, установившие принцип верховенства своих законов над законами ЕС. В резолюции также предложено отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановлении экономики после пандемии.

Отмечается, что документ поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, воздержались 16.

"Конституционный суд Польши не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны… Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительствам, которые грубо, целенаправленно и систематически подрывают европейские ценности, призывает Еврокомиссию и Совет ЕС действовать, включая: инициировать процедуру нарушения в суде ЕС, ввести в действие положение об условном механизме (финансирования стран из фондов ЕС - прим. ред.), отказать в утверждении польского национального плана восстановления экономики, лидерам на саммите обсудить ситуацию в Польше и принять совместную декларацию в самых решительных выражениях", - говорится в заявлении Европарламента по итогам принятия резолюции.

Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.