Европарламент принял жесткую резолюцию по Польше
Европейский парламент большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС "немедленно инициировать" судебное разбирательство в отношении Польши, пишет РИА Новости.
Недовольство евродепутатов вызвали власти Польши, установившие принцип верховенства своих законов над законами ЕС. В резолюции также предложено отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановлении экономики после пандемии.
Отмечается, что документ поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, воздержались 16.
"Конституционный суд Польши не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны… Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительствам, которые грубо, целенаправленно и систематически подрывают европейские ценности, призывает Еврокомиссию и Совет ЕС действовать, включая: инициировать процедуру нарушения в суде ЕС, ввести в действие положение об условном механизме (финансирования стран из фондов ЕС - прим. ред.), отказать в утверждении польского национального плана восстановления экономики, лидерам на саммите обсудить ситуацию в Польше и принять совместную декларацию в самых решительных выражениях", - говорится в заявлении Европарламента по итогам принятия резолюции.
Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мне бы тоже было интересно.
Кому пояснить?
Взбрыкнувших пшеков ставят в европейское стойло.
Русский часто, сам того не подозревая, скажет такую правду, с которой бы сам не согласился.
Вот если бы я сказал, что во времена СЭВ в Польше была хреновая экономика - «личный опыт» бы сразу не согласился. А вот тут сам признался, что членство Польской экономике помогло так, что теперь может всех посылать.
Я рад, что я оптимист. Сплю прекрасно в отличие от юзера gvozd или других всепропаоьщиков.
Вот недавно я писал, что дочь потеряла работу. Получила от фирмы как уходное пособие годовую зарплату 43.000 евро и начала получать о государства пособие по безработице около 2000 в месяц.
Не пошло и 3 месяцев а сегодня получила место marketing director в новой стартаповской фирме в области лечения рака.
На зарплате потеряла - раньше имела чуть меньше 5000 а сейчас 3500. Но зато это отличнейший шанс. Смысл работы не в том, что делала раньше а совсем новая область и расширение ее квалификации. Стартап ведёт баба с отличным европейским опытом - не только была финансовым директором Глаксо, но и руководила merger - слиянием двух фармацевтических фирм. С такой бабой работать - выигрыш для будущего.
…
Ну не будь оптимистом !
Тут только 2 возможности - фирма начнёт быть успешной или дочь благодаря этому опыту вырастет в цене на рынке.
В декабре едет на Кубу. Спросила моё мнение. Я говорю : «Ты знаешь, что поддержу любую Твою поездку, кроме поездки в одну страну». Она - знаю, знаю - только не в Россию. Хотя она там родилась в 1974.