Авиасообщение с Суданом прервано в ходе военного переворота

Фото с сайта twitter.com

По сообщениям СМИ, в Судане происходит военный переворот, аэропорт Хартума, столицы страны, закрыт, а международные рейсы — отменены, передает телеканал Al Arabiya.

Въезд в Хартум и транспортные узлы города перекрыты военными, здание государственного радио и телевидения также находятся под контролем армии, интернет и мобильная связь отключены. Источник CNN в Управлении гражданской авиации подтвердил информацию о приостановке всех рейсов из аэропорта Хартума. Крупные авиакомпании отменили полеты в Хартум еще два дня назад.

Утром в понедельник стало известно об аресте премьер-министра Абдаллы Хамдука и части кабинета министров. После того, как Хамдук отказался выпустить поддерживающее переворот заявление и призвал суданцев «мирно выйти на улицы для защиты революции», его увезли в неизвестном направлении. СМИ пишут, что демонстранты возводят баррикады, а военные стреляют в участников протестов.

В 2019 году в Судане был свергнут президент Омар Башир. Его называли одним из ключевых союзников России в Африке. В последний раз президент РФ Владимир Путин встречался с ним в Москве в июле 2018 года. Международный уголовный суд в 2008 году объявил Башира в международный розыск по обвинению в геноциде в регионе Дарфур в первой половине 2000-х.

После отстранения Башира от власти Суданом управляют и военные (представлены главой Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом), и гражданские власти (премьер Хамдук), но этот компромисс всегда считался крайне хрупким.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 16:24
    Гость: Иван Иванович

    А как их различать. И кто там Белый и Красный. И за кого чвк Вагнера. А если не за кого, то " доколе!"

  3. 25.10.2021, 15:30
    Гость: а

    тем временем для россиян "Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку". Видимо потому , что газ в Европе подорожал.

Все комментарии (8)
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