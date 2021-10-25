Авиасообщение с Суданом прервано в ходе военного переворота

13:15 25.10.2021

По сообщениям СМИ, в Судане происходит военный переворот, аэропорт Хартума, столицы страны, закрыт, а международные рейсы — отменены, передает телеканал Al Arabiya.

Въезд в Хартум и транспортные узлы города перекрыты военными, здание государственного радио и телевидения также находятся под контролем армии, интернет и мобильная связь отключены. Источник CNN в Управлении гражданской авиации подтвердил информацию о приостановке всех рейсов из аэропорта Хартума. Крупные авиакомпании отменили полеты в Хартум еще два дня назад.

Утром в понедельник стало известно об аресте премьер-министра Абдаллы Хамдука и части кабинета министров. После того, как Хамдук отказался выпустить поддерживающее переворот заявление и призвал суданцев «мирно выйти на улицы для защиты революции», его увезли в неизвестном направлении. СМИ пишут, что демонстранты возводят баррикады, а военные стреляют в участников протестов.

В 2019 году в Судане был свергнут президент Омар Башир. Его называли одним из ключевых союзников России в Африке. В последний раз президент РФ Владимир Путин встречался с ним в Москве в июле 2018 года. Международный уголовный суд в 2008 году объявил Башира в международный розыск по обвинению в геноциде в регионе Дарфур в первой половине 2000-х.

После отстранения Башира от власти Суданом управляют и военные (представлены главой Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом), и гражданские власти (премьер Хамдук), но этот компромисс всегда считался крайне хрупким.