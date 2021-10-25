ЦРУ предрекло климатическую мировую войну к 2040 году

Специалисты ЦРУ предупредили о риске нового глобального военного конфликта в мире из-за изменения климата на планете. Об этом говорится в докладе, опубликованном ведомством, пишет РИА Новости.

Там, в частности, говорится, что "климатические столкновения", при которых стороны конфликта будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия, могут начаться в 2040 году. Речь идет, прежде всего, о геоинженерных технологиях.

"Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов", — отмечается в документе.

Конфликтам будут также способствовать и то, что между странам усиливается напряженность о реализации Парижского соглашения по климату, которое предполагает сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.

"Большинство стран столкнутся с трудным экономическим выбором и, вероятно, будут рассчитывать на технологический прорыв, чтобы быстро сократить свои выбросы позже. Китай и Индия будут играть решающую роль в определении траектории повышения температуры", — отмечается в документе.

Отмечается также и риск внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за последствий изменения климата, так как эти государства в меньшей степени способны адаптироваться к новым условиям.

Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.

В докладе перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. По мнению аналитиков эти государства могут пойти на крайние меры ради выживания. Речь, в частности, идет о владеющих ядерным оружием Китае, Индии и Пакистане, а также Афганистане, КНДР, Мьянме и ряде стран Центральной и Южной Америки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 15:54
    Гость: Гость

    В Китае и Афганистане проблемы с климатом? Идите у нам, в Сибири для них уже города строить собрались. Русских то изводят постепенно). Россия-щедрая душа, всех приютит задарма)

  3. 25.10.2021, 14:58
    Гость: предсказатель Грыша

    Это тот, который со своими идиотскими высказываниями ?
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    Идиоты многие замаскированые пророки.

  4. 25.10.2021, 14:10
    Гость: Да

    Не факт. Человечество, судя по непонятного происхождения изменениям мозга относительно животного мира, уникальная цивилизация..

    Большой перерыв в развитии и или гибель цивилизации могут остановить процесс.

    Второй раз может не получиться..

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