ЦРУ предрекло климатическую мировую войну к 2040 году

09:35 25.10.2021

Специалисты ЦРУ предупредили о риске нового глобального военного конфликта в мире из-за изменения климата на планете. Об этом говорится в докладе, опубликованном ведомством, пишет РИА Новости.

Там, в частности, говорится, что "климатические столкновения", при которых стороны конфликта будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия, могут начаться в 2040 году. Речь идет, прежде всего, о геоинженерных технологиях.

"Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов", — отмечается в документе.

Конфликтам будут также способствовать и то, что между странам усиливается напряженность о реализации Парижского соглашения по климату, которое предполагает сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.

"Большинство стран столкнутся с трудным экономическим выбором и, вероятно, будут рассчитывать на технологический прорыв, чтобы быстро сократить свои выбросы позже. Китай и Индия будут играть решающую роль в определении траектории повышения температуры", — отмечается в документе.

Отмечается также и риск внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за последствий изменения климата, так как эти государства в меньшей степени способны адаптироваться к новым условиям.

Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.

В докладе перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. По мнению аналитиков эти государства могут пойти на крайние меры ради выживания. Речь, в частности, идет о владеющих ядерным оружием Китае, Индии и Пакистане, а также Афганистане, КНДР, Мьянме и ряде стран Центральной и Южной Америки.