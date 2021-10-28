На годовую программу вакцинации от COVID-19 ВОЗ потребуется более $23 млрд

18:56 28.10.2021

Стоимость программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению вакцинами, тестами и лекарствами от коронавируса стран с повышенным риском (АСТ) до сентября 2022 года составит $23,4 млрд.

В ВОЗ заявили, что инициатива АСТ (The Access to COVID-19 Tools - Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) подразумевает «работу, направленную на ускорение сотрудничества и совместных усилий существующих организаций в целях прекращения пандемии», сообщает «Интерфакс».

«Это механизм сотрудничества, предназначенный для координации действий ключевых партнеров в целях скорейшего преодоления эпидемии за счет ускоренной разработки, справедливого распределения и массового выпуска диагностических средств, лекарственных препаратов и вакцин, что позволит в краткосрочной перспективе защитить системы здравоохранения и восстановить нормальную общественную и экономическую жизнь», - говорится в сообщении.