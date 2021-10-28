На годовую программу вакцинации от COVID-19 ВОЗ потребуется более $23 млрд

Стоимость программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению вакцинами, тестами и лекарствами от коронавируса стран с повышенным риском (АСТ) до сентября 2022 года составит $23,4 млрд.

В ВОЗ заявили, что инициатива АСТ (The Access to COVID-19 Tools - Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) подразумевает «работу, направленную на ускорение сотрудничества и совместных усилий существующих организаций в целях прекращения пандемии», сообщает «Интерфакс».

«Это механизм сотрудничества, предназначенный для координации действий ключевых партнеров в целях скорейшего преодоления эпидемии за счет ускоренной разработки, справедливого распределения и массового выпуска диагностических средств, лекарственных препаратов и вакцин, что позволит в краткосрочной перспективе защитить системы здравоохранения и восстановить нормальную общественную и экономическую жизнь», - говорится в сообщении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 01:19
    Гость: g

    а почему собсно какая-то воз - ДИКТУЕТ как люди должны жить в сибири например?
    где конкретно в конституции рф например, записано что ВОЗ одна из ветвей власти в рф?
    заговор на самом деле Тычется вам всем в Лицо - но вы этого Не Видите.. из-за десятков лет промывания мозгов Левыми правительствами.
    это самый настоящий mind control.

  2. 28.10.2021, 22:32
    Гость: Александр

    Поверьте, по факту украдут все $50 млрд. Только за первый год. Каждый последующий год миллиарды будут неуклонно расти. Как и количество "прививок", "мазей", "притираний". Некоторые из функционеров ВОЗ пойдут по стопам Кашпировского и Чумака. Станут воду заряжать против ковида.

  3. 28.10.2021, 21:09
    Гость: Петр

    ООН/ВОЗ уже несколько миллиардов долларов собрала на борьбу с короной. Естественно, почти все эти деньги уже разворованы ООНовским ворьем (не зря Гутерреш так старался быть избранным на 2 срок). Ну теперь снова деньги соберут и снова украдут. ООНовская воровская машина работает исправно. Сбоев не дает.

  4. 28.10.2021, 20:24
    Гость: На пользу бы тратить финансы, так нет:

    Поганцы расходуют деньги на вред,
    Систему иммунную уничтожают,
    Искусственно жижей людей заражают...

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