На годовую программу вакцинации от COVID-19 ВОЗ потребуется более $23 млрд
Стоимость программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению вакцинами, тестами и лекарствами от коронавируса стран с повышенным риском (АСТ) до сентября 2022 года составит $23,4 млрд.
В ВОЗ заявили, что инициатива АСТ (The Access to COVID-19 Tools - Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) подразумевает «работу, направленную на ускорение сотрудничества и совместных усилий существующих организаций в целях прекращения пандемии», сообщает «Интерфакс».
«Это механизм сотрудничества, предназначенный для координации действий ключевых партнеров в целях скорейшего преодоления эпидемии за счет ускоренной разработки, справедливого распределения и массового выпуска диагностических средств, лекарственных препаратов и вакцин, что позволит в краткосрочной перспективе защитить системы здравоохранения и восстановить нормальную общественную и экономическую жизнь», - говорится в сообщении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а почему собсно какая-то воз - ДИКТУЕТ как люди должны жить в сибири например?
где конкретно в конституции рф например, записано что ВОЗ одна из ветвей власти в рф?
заговор на самом деле Тычется вам всем в Лицо - но вы этого Не Видите.. из-за десятков лет промывания мозгов Левыми правительствами.
это самый настоящий mind control.
Поверьте, по факту украдут все $50 млрд. Только за первый год. Каждый последующий год миллиарды будут неуклонно расти. Как и количество "прививок", "мазей", "притираний". Некоторые из функционеров ВОЗ пойдут по стопам Кашпировского и Чумака. Станут воду заряжать против ковида.
ООН/ВОЗ уже несколько миллиардов долларов собрала на борьбу с короной. Естественно, почти все эти деньги уже разворованы ООНовским ворьем (не зря Гутерреш так старался быть избранным на 2 срок). Ну теперь снова деньги соберут и снова украдут. ООНовская воровская машина работает исправно. Сбоев не дает.
Поганцы расходуют деньги на вред,
Систему иммунную уничтожают,
Искусственно жижей людей заражают...
своих нахлебников, всех этих голиковых, поповых, скворцовых, еще воз.