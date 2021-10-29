Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире

Фото с сайта wikimedia.org

Акции разработчика программного обеспечения Microsoft выросли на 1,1% — до $327,88 в начале торгов на бирже в Нью-Йорке. Рыночная стоимость компании поднялась до $2,46 трлн, обогнав по капитализации Apple, в результате Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире.

На торгах 29 октября акции Apple упали на 3,9%, до $146,65. В бумагах наблюдались продажи после выхода отчета за IV квартал, результаты которого оказались хуже ожиданий аналитиков. В итоге капитализация производителя iPhone опустилась до $2,41 трлн.

Компании Microsoft удалось стать самой дорогой компанией в мире благодаря росту на 50% в этом году по сравнению с повышением цены акций Apple на 13,6%. По подсчетам издания Marketwatch, производитель IPhone удерживался на первом месте в течение 16 месяцев — с начала июля 2020 года.

В июне нынешнего года капитализация разработчика программного обеспечения Microsoft впервые превысила $2 трлн. Она стала третьей компанией в мире, которой удалось достичь такого показателя, после Apple и нефтяной компании Saudi Aramco. Microsoft потребовалось 35 лет со дня IPO, чтобы ее стоимость преодолела отметку $2 трлн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 22:41
    Гость: тд

    Надули биржевые игроки на кредитные деньги игру на повышение инфляционными фантиками ФРС перекидвая небольшой долей акций.. А, долги у этой конторы какие ...публичные отчёты висят в сети .

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