В США и Европе звявили о наращивании российских сил у границы с Украиной
Официальные лица в США и Европе выразили обеспокоенность в связи с наращиванием Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений "Запад 2021", сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
"Возобновившиеся передвижения российских войск в этом районе происходят по мере того, как Кремль придерживается более жесткой линии в отношении Украины", - пишет издание.
В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".
По оценкам источников, "российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом", пишет "Интерфакс".
Газета отмечает, что Запад также обращает внимание на то, что "конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе Донбасса вступает в новую стадию".
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Славянская бригада наносит удары по ВСУ у захваченной Старомарьевки.1-я гвардейская Славянская мотострелковая бригада вооружённых сил ДНР наказывает украинских оккупантов у захваченной Старомарьевки на юге Республики. Артиллеристы наносят удар за ударом по позициям и ближним тылам захвативших Старомарьевку подразделений ВСУ. Это косвенно подтверждает и пресс-центр штаба «ООС», сообщая о применении 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Кроме того, по информации главы Тельмановского района ДНР Александра Спинула, сегодня утром многострадальный посёлок остался без электроснабжения.
Армия ДНР уничтожила понтонный мост ВСУ у Старомарьевки. Артиллерия 1-й гвардейской Славянской мотострелковой бригады ДНР уничтожила понтонный мост украинских оккупантов у Старомарьевки. Мост инженерные подразделения ВСУ навели через реку Кальмиус. Информацию об уничтожении моста подтверждает и ОБСЕ, чьи вояжи по ДНР возобновились после вынужденного перерыва, когда наблюдатели оказались заблокированы в гостинице в центре Донецка.
Так и до Кремля дойдут, с такой нашей властью.
Подменили систему ценностей,и славяне стали агрессорами, причём на СВОЕЙ земле и, научились стрелять в друг-друга,позор,англосаксы притирают ладошки....
ФАШИСТСКИЕ ТАНКИ ИДУТ НА ДОНЕЦК
Ситуация на фронте всё тревожнее. Украина уже ведёт транспортировку своих войск открыто, безо всякой маскировки.
Так, через Славянск прошли эшелоны с сотнями единиц боевой техники: танки, боевые машины, зенитно-ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки и грузовики.
Основные направления переброски: Горловка, Тельманово и район Донецка. Согласно данным ОБСЕ уже 9 танков ВСУ модификации Т-64 «отметились» на станции Дружковка – всего в 27 километрах от Донецка.
Судя по всему, Украина готовится к прорывам линии фронта в Донбассе. Причём в районе густонаселённой городской агломерации.
Недаром же штатовские и натовские инструкторы долго натаскивали жовто-блакитных вояк именно в ведении боёв в городской черте. Теперь, видимо, подошло время показать результаты учёбы.
Сосредоточение ударных групп противника идёт параллельно с усилением обстрелов Горловки, Тельманово, Донецка и других населённых пунктов ДНР.
Всё происходит с точностью по американским инструкциям о ведении так называемых «тревожащих обстрелах», целью которых является моральное и материальное истощение противника.
В городах и посёлках ДНР люди говорят, что ощущают, будто бы к ним вернулся кровавый 2014-й год.
Однако и украинским агрессорам не стоит забывать, что в том же четырнадцатом году их «доблестные» ВСУ угодили сразу в четыре котла из которых не многим удалось унести ноги.
Константин Иловайский