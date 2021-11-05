Сотрудник российского посольства погиб в Берлине

В Берлине погиб сотрудник российского посольства. Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Каких-либо подробностей Бургер не сообщил. Посольство России в Германии также не комментирует гибель сотрудника диппредставительства «по этическим причинам», сообщает «Интефакс».

По информации источников немецкого журнала Spiegel, мужчина, предположительно, выпал из окна входящего в посольский комплекс многоэтажного здания.

«35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», - написал журнал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.11.2021, 16:56
    Гость: гнус

    Сынок "конторского" генерала, видимо рано начал отмечать окончание "рабочей"недели.... ,"отряд не заметил потери бойца".....

Все комментарии (4)
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