Сотрудник российского посольства погиб в Берлине
В Берлине погиб сотрудник российского посольства. Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Каких-либо подробностей Бургер не сообщил. Посольство России в Германии также не комментирует гибель сотрудника диппредставительства «по этическим причинам», сообщает «Интефакс».
По информации источников немецкого журнала Spiegel, мужчина, предположительно, выпал из окна входящего в посольский комплекс многоэтажного здания.
«35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», - написал журнал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не про тот случай, ктороый 3 недели назад произошёл?... Оперативно...
Сынок "конторского" генерала, видимо рано начал отмечать окончание "рабочей"недели.... ,"отряд не заметил потери бойца".....
кгбшники из окон в Германии не выпрыгивали.