Сотрудник российского посольства погиб в Берлине

15:54 5.11.2021

В Берлине погиб сотрудник российского посольства. Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Каких-либо подробностей Бургер не сообщил. Посольство России в Германии также не комментирует гибель сотрудника диппредставительства «по этическим причинам», сообщает «Интефакс».

По информации источников немецкого журнала Spiegel, мужчина, предположительно, выпал из окна входящего в посольский комплекс многоэтажного здания.

«35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», - написал журнал.