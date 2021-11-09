В Германии призвали срочно запустить «Северный поток — 2»

08:50 9.11.2021

В Германии призвали ускорить запуск газопровода "Северный поток - 2". По словам члена бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клауса Эрнста, возглавляющего комитет по экономике и энергетике, немецкие потребители газа "ощущают острую необходимость" в запуске газопровода.

"То, что "Северный поток — 2" сейчас фактически завершен, и осталось только получить одобрение Федерального сетевого агентства — это является огромным прогрессом. Очевидно, что теперь газ, который необходим Германии, смогут поставлять в ФРГ по разумным ценам. На мой взгляд, для немецких потребителей газа и для обеспечения достаточным газом Европы сегодня существует острая необходимость запуска работы трубопровода", — цитирует слова Эрнста РИА Новости.

Политик добавил, что все остальные поставки было бы дороже, "особенно американский газ, который добывают методом фрекинга".

"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.