В Германии призвали срочно запустить «Северный поток — 2»
В Германии призвали ускорить запуск газопровода "Северный поток - 2". По словам члена бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клауса Эрнста, возглавляющего комитет по экономике и энергетике, немецкие потребители газа "ощущают острую необходимость" в запуске газопровода.
"То, что "Северный поток — 2" сейчас фактически завершен, и осталось только получить одобрение Федерального сетевого агентства — это является огромным прогрессом. Очевидно, что теперь газ, который необходим Германии, смогут поставлять в ФРГ по разумным ценам. На мой взгляд, для немецких потребителей газа и для обеспечения достаточным газом Европы сегодня существует острая необходимость запуска работы трубопровода", — цитирует слова Эрнста РИА Новости.
Политик добавил, что все остальные поставки было бы дороже, "особенно американский газ, который добывают методом фрекинга".
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.
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И правда «левые», статья вброс, каждое слово брехня: « смогут поставлять в ФРГ по разумным ценам» цена на газ будет рыночная. « Политик добавил, что все остальные поставки было бы дороже, "особенно американский газ, который добывают методом фрекинга", ну если считать от цены в 120 баксов, которая была раньше, может быть и дороже, сейчас, при нынешних ценах, очень даже конкурентная цена. Короче говоря проблема в том, что на слово давным давно уже никто не верит, ладно россияне привыкшие к брехне, а вот иностранцы поняли, что им ездят по ушам, нафиг было рассказывать с высоких трибун, что «Северный поток 2» чисто бизнес-проект, а не политический, надо было сразу называть вещи своими именами, может быть сразу бы и сертифицировали этот поток 2, а теперь будут тянуть, как кота за хвост, как можно дольше назло Газпрому. Вообще то раньше обходились без этих всех «южных» и «северных» потоков и всем в Европе газа хватало, а сейчас вдруг нет, резюмирую: не мытьём так катаньем пытаются надавить на «европейскую общественность» чтобы ускорить запуск этого потока. И ещё, как-то перестали говорить о том, что китайцам газ продаём по 120 долларов с контрактом на 30 лет, это тоже чисто «бизнес-проект»?
Киевский мэр-боксер Кличко просил немцев не запускать СП-2.При сохранении транзита грязного российского газа через советскую оккупационную ГТС Украины.
По словам члена бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клауса Эрнста, возглавляющего комитет по экономике и энергетике, немецкие потребители газа "ощущают острую необходимость" в запуске газопровода.
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Врёт ведь= бывшая= сволочь. Даже действующие трубопроводы не заполнены полностью.
Что русскому санкции, то немцу газ по-дешёвке
Ну,
Запустите немцам трубой ,да покрепче