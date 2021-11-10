В Европарламенте выступили против санитарного и цифрового «фашизма» в ЕС
Члены Европейского парламента (Евродепутаты) не менее чем из четырех стран выразили решительные протесты нарушениям «основных прав человека» граждан европейских стран.
В частности, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон заявила, что «принудительные меры в разгаре, правительства прилагают большие усилия, чтобы навязывать людям то, что якобы должно вернуть нас к обычной жизни».
«Однако, обещания свободы оказываются ложью, а экспериментальная генотерапия не даёт существенной защиты от проблем со здоровьем. Твёрдые научные данные о безопасности отсутствуют, а список побочек и трагических исходов растёт с каждым днём. Несмотря на это, Европарламент большинством голосов продолжает принуждение, тем самым нарушая конституционные гарантии и права граждан. Шаг за шагом нас двигают к китайской системе социальных рейтингов. Кому это выгодно?», - цитирует слова Андерсон РИА «Катюша».
Также Андерсон потребовала, чтобы ей либо вернули свободу, либо бросили в тюрьму.
«Давайте проясним одну вещь: никто не дает мне свободы, потому что я свободный человек. Поэтому я призываю Европейскую комиссию и правительство Германии бросить меня в тюрьму. Заприте меня и выбросьте ключ, мне все равно, но вы никогда не сможете заставить меня сделать прививку, если я, свободный гражданин, каким я являюсь, решу не делать прививку», - сказала она.
Вслед за Андерсон на трибуну поднялась Франческа Донато из итальянской партии «Лиги Севера», которая полностью поддержала Кристин и заявила, что права европейцев ущемляются обязательными медицинскими паспортами на работу, поездки, покупки и просто существование как свободных людей.
Депутат Европарламента Иван Синчич из Хорватии призвал отменить санкции, налагаемые на европейцев, которые «нарушают» ограничения COVID, и предоставить возмещение всем, кто был оштрафован.
«Они не остановятся, друзья мои, но их нужно остановить. Это не остановится само по себе. Это распространится. Он придет к вашей двери. Это будет шантажировать вашу жизнь, каждую часть вашей жизни. Я призываю всех свободных людей Европы противостоять Цифровому Зеленому сертификату везде, где вы можете. Боритесь за свои права», - призвал Синчич.
РИА «Катюша» отмечает, что Франция, Италия, Греция и Словения до сих пор выходят на улицы против нового порядка, а в Германии, где вакцинированы чуть только что не все, снова вспышка коронавируса и за вчера было выявлено 37 640 заболевших в сутки. Единственным способом не давать людям задуматься, почему это происходит – давить несогласных всеми способами, отмечает издание, подчеркивая, что аналогичная картина наблюдается и в России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все времена порождали сытых самодовольных гонителей, а также гонимых а ещё они порождали Героев, которые не давали самодовольным гонителям править вечно.
Кристин Андерсон - Герой! Настоящий Герой нашего времени.
Ещё в древности появилось выражение "Лучше умереть СВОБОДНЫМ, чем жить РАБОМ".
Ковидом я болел, и я абсолютно его не боюсь. Без сомнения гепатит или туберкулёз в тысячу раз страшнее - но где истерия по их поводу???
Ковидом я болел и он мне не страшен от слова совсем. А вот цифровой фашизм, ради победы которого и устроена ковид-истерия - это серьёзнее. По ковиду ни в одном регионе не превышен эпедимический порог. Зато порог истерии превышен в каждом телевизоре в десятки раз.
А вот QR-ярмо раба это пострашнее любого ковида. Объясню почему: Человек идёт за подачками, льготами и привелегиями как осёл за морковкой. А если человеку что-то из его законных безусловных прав "дарят" в обмен на "морковку" в виде
QR пропуска в кафе или фитнес-клуб - значит его УЖЕ ОГРАБИЛИ. Значит ваши и без того безусловные права у вас для начала ОТНЯЛИ, а и без того безусловное ваше право ими пользоваться ОБУСЛОВИЛИ МОРКОВКОЙ. И вы теперь будете за ней идти. Но время от времени её будут аннулировать, либо обставлять получение прав новыми и новыми условиями. Это страшнее чем ковид. Это - рабство. Для того и истерия, чтобы вы добровольно надели помимо маски-намордника ещё и QR ошейник. Остальных они попытаются заставить.
никто не может спасти баранов которые сами не желают ничего делать для своего спасения и даже Наоборот - Не желают даже слушать тех кто им говорит правду.
в некотором смысле я согласен с Левацкими элитистами - тупых баранов развелось слишком много и надо проредить зоопарк идиотов, которых кстати сами же левые и создали.
однако с другой стороны - не по Божески Это все..
И как, Путин тебя послушал? Судя по тому как сатанеют прямо глазах местные гауляйтеры - нет.
Ну думаете из головы взял?
Our World in Data
Да и любой проверит - введите "коронавирус" в гугле и увидите статистику в гугле, например (ее источник указал). Там можно страну выбрать.
путинизм в действии