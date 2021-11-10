В Европарламенте выступили против санитарного и цифрового «фашизма» в ЕС

18:50 10.11.2021

Члены Европейского парламента (Евродепутаты) не менее чем из четырех стран выразили решительные протесты нарушениям «основных прав человека» граждан европейских стран.

В частности, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон заявила, что «принудительные меры в разгаре, правительства прилагают большие усилия, чтобы навязывать людям то, что якобы должно вернуть нас к обычной жизни».

«Однако, обещания свободы оказываются ложью, а экспериментальная генотерапия не даёт существенной защиты от проблем со здоровьем. Твёрдые научные данные о безопасности отсутствуют, а список побочек и трагических исходов растёт с каждым днём. Несмотря на это, Европарламент большинством голосов продолжает принуждение, тем самым нарушая конституционные гарантии и права граждан. Шаг за шагом нас двигают к китайской системе социальных рейтингов. Кому это выгодно?», - цитирует слова Андерсон РИА «Катюша».

Также Андерсон потребовала, чтобы ей либо вернули свободу, либо бросили в тюрьму.

«Давайте проясним одну вещь: никто не дает мне свободы, потому что я свободный человек. Поэтому я призываю Европейскую комиссию и правительство Германии бросить меня в тюрьму. Заприте меня и выбросьте ключ, мне все равно, но вы никогда не сможете заставить меня сделать прививку, если я, свободный гражданин, каким я являюсь, решу не делать прививку», - сказала она.

Вслед за Андерсон на трибуну поднялась Франческа Донато из итальянской партии «Лиги Севера», которая полностью поддержала Кристин и заявила, что права европейцев ущемляются обязательными медицинскими паспортами на работу, поездки, покупки и просто существование как свободных людей.

Депутат Европарламента Иван Синчич из Хорватии призвал отменить санкции, налагаемые на европейцев, которые «нарушают» ограничения COVID, и предоставить возмещение всем, кто был оштрафован.

«Они не остановятся, друзья мои, но их нужно остановить. Это не остановится само по себе. Это распространится. Он придет к вашей двери. Это будет шантажировать вашу жизнь, каждую часть вашей жизни. Я призываю всех свободных людей Европы противостоять Цифровому Зеленому сертификату везде, где вы можете. Боритесь за свои права», - призвал Синчич.

РИА «Катюша» отмечает, что Франция, Италия, Греция и Словения до сих пор выходят на улицы против нового порядка, а в Германии, где вакцинированы чуть только что не все, снова вспышка коронавируса и за вчера было выявлено 37 640 заболевших в сутки. Единственным способом не давать людям задуматься, почему это происходит – давить несогласных всеми способами, отмечает издание, подчеркивая, что аналогичная картина наблюдается и в России.