Талибам* объявили партизанскую войну в Афганистане

Группа вооруженных людей в провинции Лагман (восток Афганистана) объявила о начале партизанской войны против захватившего власть в стране террористического движения «Талибан»* (запрещено в России).

В видеообращении в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) сообщается, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС во главе с Ахмадом Масудом.

«Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации», - цитирует «Интерфакс» обращение.

Ранее о поддержке ФНС объявила также и вооруженная группа в провинции Кабул. О присоединении к ФНС объявили и вооруженные группы в провинциях Парван, Каписа, Балх, Тахар и Бадахшан.

Напомним, террористы «Талибана» в августе почти без боя захватили все афганские провинции. Это произошло на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2021, 16:23
    Гость: пал

    у талибов то же есть опыт партизана впрочем и у северного альянса, война продолжается к сожалению.

  2. 10.11.2021, 15:19
    Гость: из истории

    В 1979 г в Афганистане полевые командиры воевали между собой.А потом очень кстати престарелое Политбюро ЦК КПСС ввело советские войска.
    И большинство афганцев,объединились против шурави.

  4. 10.11.2021, 14:41
    Гость: stalker

    Террористы "Талибана" ? Нельзя такое говорить применительно к тем, с кем политическое руководство переговоры ведёт.

  5. 10.11.2021, 13:31
    Гость: Игорь

    Ну не всегда! Вы не объективны. Мадуро пока победил, Батька тоже не в пролете, Асад на месте. Еще пошукать можно успехи.

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