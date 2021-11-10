Талибам* объявили партизанскую войну в Афганистане

12:27 10.11.2021

Группа вооруженных людей в провинции Лагман (восток Афганистана) объявила о начале партизанской войны против захватившего власть в стране террористического движения «Талибан»* (запрещено в России).

В видеообращении в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) сообщается, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС во главе с Ахмадом Масудом.

«Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации», - цитирует «Интерфакс» обращение.

Ранее о поддержке ФНС объявила также и вооруженная группа в провинции Кабул. О присоединении к ФНС объявили и вооруженные группы в провинциях Парван, Каписа, Балх, Тахар и Бадахшан.

Напомним, террористы «Талибана» в августе почти без боя захватили все афганские провинции. Это произошло на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана.