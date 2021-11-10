Талибам* объявили партизанскую войну в Афганистане
Группа вооруженных людей в провинции Лагман (восток Афганистана) объявила о начале партизанской войны против захватившего власть в стране террористического движения «Талибан»* (запрещено в России).
В видеообращении в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) сообщается, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС во главе с Ахмадом Масудом.
«Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации», - цитирует «Интерфакс» обращение.
Ранее о поддержке ФНС объявила также и вооруженная группа в провинции Кабул. О присоединении к ФНС объявили и вооруженные группы в провинциях Парван, Каписа, Балх, Тахар и Бадахшан.
Напомним, террористы «Талибана» в августе почти без боя захватили все афганские провинции. Это произошло на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у талибов то же есть опыт партизана впрочем и у северного альянса, война продолжается к сожалению.
В 1979 г в Афганистане полевые командиры воевали между собой.А потом очень кстати престарелое Политбюро ЦК КПСС ввело советские войска.
И большинство афганцев,объединились против шурави.
без железной дороги? Вот наши и построят.
Террористы "Талибана" ? Нельзя такое говорить применительно к тем, с кем политическое руководство переговоры ведёт.
Ну не всегда! Вы не объективны. Мадуро пока победил, Батька тоже не в пролете, Асад на месте. Еще пошукать можно успехи.