Страны ЕС и США обвинили Белоруссию в дестабилизации при помощи мигрантов

08:50 12.11.2021

Члены Совбеза ООН Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах, сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление, зачитанное эстонским постпредом Свеном Юргенсоном.

В документе, в частности, говорится, что означенные страны "осуждают организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза"

В связи с этим они призвали международное сообщество к "мощной реакции", так как тактика Минска "демонстрирует", что режим Лукашенко стал "угрозой региональной стабильности". Кроме того, страны высказали солидарность по вопросам введения санкций против тех, кто "помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС".

Авторы заявления призвали Минск отправить всех мигрантов на родину, а также "обеспечить и способствовать их адекватной защите и уходу за ними".

"Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи", - заявил Юргенсон.

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.