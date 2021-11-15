В НАТО признали отсутствие единой позиции по вступлении Украины в альянс

У стран НАТО нет единого мнения по вопросу вступления Украины в состав альянса. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

"Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы усилили наше партнерство (с Украиной - прим. ред), но 30 союзников должны договориться между собой. Сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом альянса", - рассказал он в интервью телеканалу НВО.

Столтенберг подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский во время недавней встречи дал четко понять, что страна хочет "нечто большего, чем поддержка", а именно добиться "полноправного членства" в организации. 

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в Евросоюз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.11.2021, 11:10
    Гость: И.В.С.

    Стыдобища и позор пиндосикам ...ради того,чтобы гадить России готовы лобызаться хоть с гитлером,хоть с преступной бендерой...

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