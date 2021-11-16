Ереван призвал Москву защищать территорию Армении

18:32 16.11.2021

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года.

Причиной обращения называется перестрелка на границе с Азербайджаном, которая началась около полудня 16 ноября в районе горы Цицернакар (восточные границы Армении). Обострению предшествовали взаимные обвинения стран в провокациях. Приграничная стычка переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией.

Через три часа после начала боев азербайджанское Минобороны заявило, что среди личного состава армии Армении царит паника и ведется контрнаступление. Это самый серьезный инцидент на границе Армении и Азербайджана после окончания 44-дневной войны.

«Так как нападение было на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России в рамках договора между двумя странами от 1997 года с призывом защитить территориальную целостность Армении, в логике реализации взаимных обязательств», - цитирует РБК слова Григоряна.

Также он отметил, что для защиты территориальной целостности Армения задействует механизмы ОДКБ.

«Если мы не сможем решить кризис существующими структурами, Армения будет вынуждена обратиться к другим структурам, то есть другим международным партнерам», - заявил он.