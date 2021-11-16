Ереван призвал Москву защищать территорию Армении
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года.
Причиной обращения называется перестрелка на границе с Азербайджаном, которая началась около полудня 16 ноября в районе горы Цицернакар (восточные границы Армении). Обострению предшествовали взаимные обвинения стран в провокациях. Приграничная стычка переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией.
Через три часа после начала боев азербайджанское Минобороны заявило, что среди личного состава армии Армении царит паника и ведется контрнаступление. Это самый серьезный инцидент на границе Армении и Азербайджана после окончания 44-дневной войны.
«Так как нападение было на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России в рамках договора между двумя странами от 1997 года с призывом защитить территориальную целостность Армении, в логике реализации взаимных обязательств», - цитирует РБК слова Григоряна.
Также он отметил, что для защиты территориальной целостности Армения задействует механизмы ОДКБ.
«Если мы не сможем решить кризис существующими структурами, Армения будет вынуждена обратиться к другим структурам, то есть другим международным партнерам», - заявил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не понимаю, с какого перепуга Россия должна воевать с Азербайджаном в котором живёт около 110 000 русских (сколько русских живёт в Армении? в 2011 было около 12 000), часть из которых служит в армии этого государства... Т.е. за Армению русские должны убивать русских? Оно нам надо?
ух ты какой заголовок: 'армяне призвали'!
какая прямо- таки 'непредвзятая' статья, и сколько всяких кавказцев за последний месяц сколько русских переубивали в таких статьях... а там еще дугин со своими татарскими националистами. ребята, грядет большой пи-ц, все это уже было много раз, первый раз - это еще когда финляндия была частью россии- черносотенцы всякие , тюрьма народов, великая украина... кое какие народы еще остались. Я тут вспоминаю, с чего начиналось та несоветская грузия, которая лезгинку у маунт уитни сейчас танцует- и вовсе не с гамсахурдия, - послали роту десантников успокаивать народ, которуй собрался на площади в тбилиси 1989 год. типа - надо чтоныть сделать. Ну поехали ну разобрались,- 20 человек зарезанных лопатками, а как еще десант мог разобраться с огрмной толпой. - Так ребята, - с этого момента мимино больше не чито грито. - мозги есть??
Пашинян! Возьми в каршеринг дроны с Украины на пару суток
А не пошёл бы Ереван лесом
Прежде чем обращятся за помощью следует провести мобилизацию у себя. А также России выслать всех армяшек на родину, пусть защищают свою республику, и у нас криминал сократится. А РФ вмешиваться в их разборки не стоит.