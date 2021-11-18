Польша призвала Германию отказаться от запуска «Северного потока - 2»

08:00 18.11.2021

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода "Северный поток - 2". Свою просьбу он высказал в интервью немецкой газете Bild.

По мнению Моравецкого, властям Германии следует прекратить процедуру сертификации российского проекта "ради мира".

"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения", — заявил политик. - "Северный поток" - 2 должен быть остановлен".

Ранее Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".