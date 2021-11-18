Польша призвала Германию отказаться от запуска «Северного потока - 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода "Северный поток - 2". Свою просьбу он высказал в интервью немецкой газете Bild.
По мнению Моравецкого, властям Германии следует прекратить процедуру сертификации российского проекта "ради мира".
"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения", — заявил политик. - "Северный поток" - 2 должен быть остановлен".
Ранее Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я не понимаю почему в России есть Камчатка а В Европе в лице Польши её нет. Я не понимаю почему Россия содержит Польшу даёт ей дешёвые эноргоносители и при этом даёт работу примерно где то около 600 000 т рабочих мест и при этом за их пакости улыбается полякам. Ведь если закрыть границу Польши это будет тупиковое нищее государство.В месте с ними и лабусы сдуются. Для кого Пётр царь окно прорубал ЧЕРЕЗ сАНКТ ПЕТЕРБУРГ.
газификации российской глубинки". А на хрен это ЗАО "РФ" и лично его Гендиректору?(и не понимаю патриотов, переживающих за -промы и -нефти. Сумасшедшие люди!).
Германия отложила сертификацию "Северного потока"-2 на весну 2022 года. То есть считай вообще прикрыла этот проект. Доигрались опять наши многоходовочники! А если еще и влупят санкции за провокации на границе Польши, то вообще не видать нам запуска этого газопровода, как своих ушей. Будем этим газом Балтийское море газировать да рыб в нем пугать. И идти на поклон к Украине, чтобы по её трубопроводам газ в Европу качать. Денежки-то начальникам из Кремля ой как нужны!
Подлая гиена, а ты не хочешь отказаться от российского газа?
СП2 и славно,главное,чтобы контроль над краником был в руках ЕС. а не подставной дочерней кампанией РОССИИ.