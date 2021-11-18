Польша призвала Германию отказаться от запуска «Северного потока - 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода "Северный поток - 2". Свою просьбу он высказал в интервью немецкой газете Bild.

По мнению Моравецкого, властям Германии следует прекратить процедуру сертификации российского проекта "ради мира".

"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения", — заявил политик. - "Северный поток" - 2 должен быть остановлен".

Ранее Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2021, 15:44
    Гость: колян

    Я не понимаю почему в России есть Камчатка а В Европе в лице Польши её нет. Я не понимаю почему Россия содержит Польшу даёт ей дешёвые эноргоносители и при этом даёт работу примерно где то около 600 000 т рабочих мест и при этом за их пакости улыбается полякам. Ведь если закрыть границу Польши это будет тупиковое нищее государство.В месте с ними и лабусы сдуются. Для кого Пётр царь окно прорубал ЧЕРЕЗ сАНКТ ПЕТЕРБУРГ.

  2. 18.11.2021, 15:34
    Гость: Сорин И.Л.- "отложить все "Потоки" до полной

    газификации российской глубинки". А на хрен это ЗАО "РФ" и лично его Гендиректору?(и не понимаю патриотов, переживающих за -промы и -нефти. Сумасшедшие люди!).

  3. 18.11.2021, 15:15
    Гость: приплыли...

    Германия отложила сертификацию "Северного потока"-2 на весну 2022 года. То есть считай вообще прикрыла этот проект. Доигрались опять наши многоходовочники! А если еще и влупят санкции за провокации на границе Польши, то вообще не видать нам запуска этого газопровода, как своих ушей. Будем этим газом Балтийское море газировать да рыб в нем пугать. И идти на поклон к Украине, чтобы по её трубопроводам газ в Европу качать. Денежки-то начальникам из Кремля ой как нужны!

  5. 18.11.2021, 14:01
    Гость: Построили

    СП2 и славно,главное,чтобы контроль над краником был в руках ЕС. а не подставной дочерней кампанией РОССИИ.

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© KM.RU, Кирилл Дуболев
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