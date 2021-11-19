Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил США о помощи.

«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», - написал политик в записке, которую цитирует Газета.RU.

Как отмечает издание Bloomberg, Саакашвили передал «нацарапанные от руки» ответы на вопросы через своих адвокатов. Он также написал, что в заключении его избивали и протащили по асфальту под «насмешки» других заключенных. Саакашвили  подчеркнул, что власти Грузии отказались перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.

В Минюсте Грузии это заявления экс-президента не прокомментировали.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2021, 13:19
    Гость: Штурман

    Пиндосы пусть ему побольше галстуков пришлют так как они очень пригодятся при мокрой голодовке. Этот господин до сих пор не понял что пиндосы его просто использовали как памперс и выкинули на помойку и до сих пор мнит себя лидером. Был бы немножко умнее,то понял бы что Госдеп США никогда протухший памперс не поменяет на лояльность нынешний власти в Тифлисе к себе. Дурак и в Джорджии дурак.

  2. 19.11.2021, 13:11
    Гость: предсказатель Грыша

    Не взвыл ба к сотоне о помощи , да конопляные халстуки на исходе.

  4. 19.11.2021, 12:41
    Гость: личный опыт

    Путин же обещал подвесить мишико за причинные места, чем галстукоед думал, когда возвращался в грузию...

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