Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил США о помощи.
«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», - написал политик в записке, которую цитирует Газета.RU.
Как отмечает издание Bloomberg, Саакашвили передал «нацарапанные от руки» ответы на вопросы через своих адвокатов. Он также написал, что в заключении его избивали и протащили по асфальту под «насмешки» других заключенных. Саакашвили подчеркнул, что власти Грузии отказались перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.
В Минюсте Грузии это заявления экс-президента не прокомментировали.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пиндосы пусть ему побольше галстуков пришлют так как они очень пригодятся при мокрой голодовке. Этот господин до сих пор не понял что пиндосы его просто использовали как памперс и выкинули на помойку и до сих пор мнит себя лидером. Был бы немножко умнее,то понял бы что Госдеп США никогда протухший памперс не поменяет на лояльность нынешний власти в Тифлисе к себе. Дурак и в Джорджии дурак.
Не взвыл ба к сотоне о помощи , да конопляные халстуки на исходе.
Какой из двойников обещал? Один, говорят, 2 года как умер...
Путин же обещал подвесить мишико за причинные места, чем галстукоед думал, когда возвращался в грузию...