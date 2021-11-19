Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о планах России

19:38 19.11.2021

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского корреспондента о планах Москвы по улучшению отношений с западными странами.

На пресс-конференции в Москве после переговоров дипломата с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде журналист шведского телевидения поинтересовался, готова ли Россия сделать что-то, чтобы наладить сложившуюся "печальную" ситуацию.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде", — цитирует Лаврова РИА Новости.