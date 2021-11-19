Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о планах России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского корреспондента о планах Москвы по улучшению отношений с западными странами.
На пресс-конференции в Москве после переговоров дипломата с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде журналист шведского телевидения поинтересовался, готова ли Россия сделать что-то, чтобы наладить сложившуюся "печальную" ситуацию.
"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде", — цитирует Лаврова РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По-моему нормальный вопрос. И почему наши всё воспринимают в штыки, с какой-то обидой. Вечно к бедненьким все придираются, все обидеть норовят. Что-то болезненное в этой обидчивости есть…
А сами мы уже напугали весь мир своим активным вооружением и передвижением войск
А наши , типа, не изрыгают абсолютно вымышленную пропаганду против запада. Хорошо вошкаемся по поводу вооружений. Нападать на нас никто не собирается, дураков нет, зато наши уже всех напугали своим активным вооружением и учениями вблизи европейских границ. Мы сами провоцируем как не дай бог. Нас опасаются, как обезьяну с гранатой. Мы ведь непредсказуемые. Но естественно всю вину валим на запад, но они пытаются в противовес как-то уравняться. От какой то долго сидящей личности всего можно ожидать. По-моему, там уже все берега попутаны
А что ещё мог ответить Лавров?
Честно сказать: "Откуда я знаю? У нас всё решает сами-знаете-кто, а что у него на уме - понять невозможно. Царём он уже стал, теперь хочет стать владыкой морским, и чтоб вся Европа была у него на посылках. А рыбка уплыла, и чую, вернёмся мы скоро к разбитому корыту... Так что не задавайте такие вопросы, это неприлично!"
Сочувствую Лаврову.
Умнейший человек, а ничего не решает и только грязь ворочает.
Вот и остаётся ему шутить, острить и поминать разных д. вместе с б...
Только мне подумалось ,что более идиотского ответа на вопрос не существует??? И ЭТО - министр иностранных дел России.
Швед своим совершенно никаким вопросом, основы подорвал, на которых все ОБСЕ жиждется. Впечатление, что это готовыи ответ ждал, хоть какого вопроса, чтоб выплюнуться.