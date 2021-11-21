Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за Тайваня
В связи с открытием в Литве официального представительства Тайваня Китай принял решение о понижении уровня дипотношений между двумя странами до уровня поверенных в делах.
"В связи с разрушением политической основы, от которой зависит установление дипломатических отношений на уровне послов, китайское правительство, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы международных отношений, вынуждено понизить уровень дипломатических отношений между нейтральными странами до уровня поверенных в делах", - цитирует "Интерфакс" заявление МИД КНР.
Отмечается, что 18 ноября 2021 года Литва, "несмотря на решительные протесты Китая и неоднократные переговоры, разрешила властям Тайваня создать "Представительство Тайваня в Литве".
"Этот шаг вопиющим образом (....) нарушил политические обязательства, взятые в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, подорвал суверенитет и территориальную целостность Китая и стал грубым вмешательством во внутренние дела Китая", - подчеркнуло китайское внешнеполитическое ведомство.
Пекин призвал Литву "немедленно исправить свои ошибки и серьезно оценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Болтай Емеля. Язык без костей и смешно когда хохол выдает себя за еврея. Не тот моск.
Вот и хорошо. Тогда в чем проблема? Раз может себе позволить, то и пусть позволяет.
мели Емеля - твоя неделя... Ну чего .... Зайдите в любой торговый центр или рынок Вильнюса... Чьи промтовары на витрине и прилавках - мэйд ин Чайна
Так что достаточно товарищу Си проявить волю и... если ВСЕ китайцы в мире решат(по "совету" из Пекина), что их фирма прекращает отношения с Литвой, ТО... Будет как в грубой пословице - "Песец подкрался незаметно, хоть виден был из далека"
Кстати - сами подумайте - ну что такое УНИКАЛЬНОЕ Литва может предложить Китаю
ЛДНР уже почти 10 лет скоро будет как независимое государство. А тупые укрофашисты никак не поймут. И Крым им не взять, будут понты и дальше кидать, если силы после холодомора останутся.
Не смешите.
Волю в этой ситуации проявила как раз Литва.
"Карлик" оказался кусачим.))
Впрочем, почему карлик? Литва - член Евросоюза и НАТО. В такой компании можно говорить с Китаем с жёстких позиций.
Что касается возможного отказа КНР от экономических связей с Литвой, то - я вас огорчу - в Вильнюсе этого практически не заметят. В литовском импорте на долю поставок из КНР приходится около 4%, а в литовском экспорте вообще лишь 1% идёт в Китай.
Есть, правда, фирмы, которые завязаны конкретно на сотрудничество с Китаем. Они пострадают, но им помочь не сложно.
Так что "вымирающий карлик" может позволить себе гораздо больше, чем Россия. Это наша страна влезла в полную зависимость от Китая, и теперь, как вассал, может лишь поддакивать всему, что говорят в Пекине.