Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за Тайваня

В связи с открытием в Литве официального представительства Тайваня Китай принял решение о понижении уровня дипотношений между двумя странами до уровня поверенных в делах.

"В связи с разрушением политической основы, от которой зависит установление дипломатических отношений на уровне послов, китайское правительство, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы международных отношений, вынуждено понизить уровень дипломатических отношений между нейтральными странами до уровня поверенных в делах", - цитирует "Интерфакс" заявление МИД КНР.

Отмечается, что 18 ноября 2021 года Литва, "несмотря на решительные протесты Китая и неоднократные переговоры, разрешила властям Тайваня создать "Представительство Тайваня в Литве".

"Этот шаг вопиющим образом (....) нарушил политические обязательства, взятые в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, подорвал суверенитет и территориальную целостность Китая и стал грубым вмешательством во внутренние дела Китая", - подчеркнуло китайское внешнеполитическое ведомство.

Пекин призвал Литву "немедленно исправить свои ошибки и серьезно оценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.11.2021, 14:47
    Гость: Штурман

    Болтай Емеля. Язык без костей и смешно когда хохол выдает себя за еврея. Не тот моск.

  2. 21.11.2021, 14:31
    Гость: Геоцентр

    Вот и хорошо. Тогда в чем проблема? Раз может себе позволить, то и пусть позволяет.

  3. 21.11.2021, 14:21
    Гость: нетолерантный

    мели Емеля - твоя неделя... Ну чего .... Зайдите в любой торговый центр или рынок Вильнюса... Чьи промтовары на витрине и прилавках - мэйд ин Чайна
    Так что достаточно товарищу Си проявить волю и... если ВСЕ китайцы в мире решат(по "совету" из Пекина), что их фирма прекращает отношения с Литвой, ТО... Будет как в грубой пословице - "Песец подкрался незаметно, хоть виден был из далека"
    Кстати - сами подумайте - ну что такое УНИКАЛЬНОЕ Литва может предложить Китаю

  4. 21.11.2021, 14:17
    Гость: o

    ЛДНР уже почти 10 лет скоро будет как независимое государство. А тупые укрофашисты никак не поймут. И Крым им не взять, будут понты и дальше кидать, если силы после холодомора останутся.

  5. 21.11.2021, 13:48
    Гость: Рабинович

    Не смешите.
    Волю в этой ситуации проявила как раз Литва.
    "Карлик" оказался кусачим.))
    Впрочем, почему карлик? Литва - член Евросоюза и НАТО. В такой компании можно говорить с Китаем с жёстких позиций.
    Что касается возможного отказа КНР от экономических связей с Литвой, то - я вас огорчу - в Вильнюсе этого практически не заметят. В литовском импорте на долю поставок из КНР приходится около 4%, а в литовском экспорте вообще лишь 1% идёт в Китай.
    Есть, правда, фирмы, которые завязаны конкретно на сотрудничество с Китаем. Они пострадают, но им помочь не сложно.
    Так что "вымирающий карлик" может позволить себе гораздо больше, чем Россия. Это наша страна влезла в полную зависимость от Китая, и теперь, как вассал, может лишь поддакивать всему, что говорят в Пекине.

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