На Украине назвали сроки возможного военного вторжения России

© KM.RU, Алексей Белкин

Россия "сосредоточила" более 92 тысяч военных у границ Украины и "готовится напасть" на нее в конце января или начале февраля, заявил в интервью Military Times глава военной разведки республики генерал Кирилл Буданов.

"Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе", — приводит его слова РИА Новости.

Также, по его словам, для "вторжения" на Украину будет использоваться территория Белоруссии. К такому выводу военный пришел после прошедших в этом году российско-белорусских учений "Запад — 2021". Буданов заявил, что последствия гипотетического нападения будут для Украины более разрушительными, чем вооруженный конфликт в Донбассе.

В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. В США предложили внести поправку к проекту оборонного бюджета, предполагающую введение различных новых санкций против России в случае враждебных действий с ее стороны в отношении Украины. Согласно тексту поправки, "новые значимые санкции следует ввести в случае, если правительство РФ будет осуществлять военную эскалацию или другие враждебные операции против Украины".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.11.2021, 00:02
    Гость: «Бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь».

    Жил бы Пётр Первый в наше время добавил бы - «И Украинцу не верь»!

  2. 21.11.2021, 22:49
    Гость: Alex203

    Первым требованием он уже воспользовался, когда самолёт сажал. И они воспользовались, когда через него вагнеровцев вязать пытались. так что здесь уже по нулям.

  4. 21.11.2021, 22:44
    Гость: Русфанат

    Да, в указанные сроки вторжение на Украину может состояться. Но! Произойти оно может только в случае предшествующего вторжения ВСУ на территорию ЛДНР. Никак не иначе. Поэтому, если о возможном вторжении России свидомые заговорили с конкретными датами, то очевидно, что сроки нападения Киева на ЛДНР уже определены Вашингтоном, а киевскому руководству даны гарантии личной безопасности при любом развитии событий. А в данный момент подобными заявлениями осуществляется информационная подготовка общественного мнения Европы. Виновные и "агрессоры" (Россия и Белоруссия) заранее названы и даже время "агрессии" называется. А за всем этим прекрасно читаются американские интересы по лишению Германии дешёвого российского газа и впаривание ей дорогого и грязного американского сланцевого газа путём остановки сертификации Северного потока-2. По сути - банальная трёхходовка.

  5. 21.11.2021, 22:42
    Гость: ha

    Вторжения захотели? Хрен вам, а не вторжение. Ясно, зачем оно укробандитам нужно. Всего лишь как повод слинять на пособие беженцам где-нибудь на западе или в Канаде.
    Так что и не просите, не пойдем к замерзающим нищебродам.

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