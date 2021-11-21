На Украине назвали сроки возможного военного вторжения России

18:19 21.11.2021

Россия "сосредоточила" более 92 тысяч военных у границ Украины и "готовится напасть" на нее в конце января или начале февраля, заявил в интервью Military Times глава военной разведки республики генерал Кирилл Буданов.

"Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе", — приводит его слова РИА Новости.

Также, по его словам, для "вторжения" на Украину будет использоваться территория Белоруссии. К такому выводу военный пришел после прошедших в этом году российско-белорусских учений "Запад — 2021". Буданов заявил, что последствия гипотетического нападения будут для Украины более разрушительными, чем вооруженный конфликт в Донбассе.

В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. В США предложили внести поправку к проекту оборонного бюджета, предполагающую введение различных новых санкций против России в случае враждебных действий с ее стороны в отношении Украины. Согласно тексту поправки, "новые значимые санкции следует ввести в случае, если правительство РФ будет осуществлять военную эскалацию или другие враждебные операции против Украины".