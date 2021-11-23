Павел Дуров получил гражданство Франции

09:37 23.11.2021

Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров получил французское гражданство, сообщает Telegram-канал Ateo Breaking. Отмечается, что соответствующий указ был опубликован еще в середине августа, но СМИ обратили внимание на документ лишь сейчас.

Сам Павел Дуров никак не афишировал данный факт. У предпринимателя уже есть гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, что позволяет ему без виз въезжать в страны ЕС и Великобританию.

Дуров запустил Telegram в 2013 году, в 2014-м, после ухода с поста гендиректора ВКонтакте, он полностью сосредоточился на развитии мессенджера. В 2016 году он впервые вошел в список богатейших россиян по версии журнала Forbes, заняв в нем 135-е место. Тогда издание оценило состояние Дурова в $600 млн.

По состоянию на апрель 2021-го состояние Дурова составило $17,2 млрд. В этом же месяце журнал поместил детей предпринимателя — дочь и сына 2009 и 2010 годов рождения — на шестое место в рейтинге богатейших наследников Forbes.