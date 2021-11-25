Польша не признала часть Европейской конвенции по правам человека

Конституционный суд Польши признал часть положений Европейской конвенции по правам человека не соответствующими основному закону страны, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ. 

Речь идет о той части конвенции, где говорится, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) имеет право проверять независимость судей Конституционного суда и законность их назначения.

«Конституционный суд считает, что ЕСПЧ не имеет оснований для проверки независимости судей Конституционного суда, поскольку ее источниками являются конституция и статуты. Судебная независимость всегда оценивается в отношении конкретного дела, находящегося на рассмотрении суда», — говорится в заявлении суда.

Варшава находится в сложных отношениях с Брюсселем из-за реформы своей судебной системы, которая началась в 2017 году. Так, в октябре Конституционный суд Польши принял решение о том, что четыре положения Договора о Европейском союзе противоречат Конституции страны и не должны преобладать над ней. В этих положениях говорится о свободе, демократии, верховенстве права и равенстве.

Это решение было широко раскритиковано в ЕС.

В конце октября суд Евросоюза в Люксембурге обязал польское правительство выплачивать штраф до тех пор, пока оно не приведет национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС. Штрафные санкции составили €1 млн в день.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2021, 15:23
    Гость: Оллес

    Я родился и живу в ЕС.
    И мне стыдно,что такая скандальная,злая и вороватая страна тоже является часть ЕС !Хотя есть и еще позорнее.

  2. 25.11.2021, 15:20
    Гость: Сорин И.Л.- прокашлялся кхе! кхе!,

    набрал воздуха и завизжал, как твой карикатурный "вождь", 30лет ничего кроме брезгливости не вызывающий.

  5. 25.11.2021, 15:03
    Гость: личный опыт

    и при этом не гнушаются брать деньги, что бы признавать гомосексуализм нормой, а аборт исключительно медицинской процедурой.
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    "Вы, товарищ, или крестик снимите или трусы наденьте" (с).

Все комментарии (13)
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