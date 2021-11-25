Польша не признала часть Европейской конвенции по правам человека

10:30 25.11.2021

Конституционный суд Польши признал часть положений Европейской конвенции по правам человека не соответствующими основному закону страны, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Речь идет о той части конвенции, где говорится, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) имеет право проверять независимость судей Конституционного суда и законность их назначения.

«Конституционный суд считает, что ЕСПЧ не имеет оснований для проверки независимости судей Конституционного суда, поскольку ее источниками являются конституция и статуты. Судебная независимость всегда оценивается в отношении конкретного дела, находящегося на рассмотрении суда», — говорится в заявлении суда.

Варшава находится в сложных отношениях с Брюсселем из-за реформы своей судебной системы, которая началась в 2017 году. Так, в октябре Конституционный суд Польши принял решение о том, что четыре положения Договора о Европейском союзе противоречат Конституции страны и не должны преобладать над ней. В этих положениях говорится о свободе, демократии, верховенстве права и равенстве.

Это решение было широко раскритиковано в ЕС.

В конце октября суд Евросоюза в Люксембурге обязал польское правительство выплачивать штраф до тех пор, пока оно не приведет национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС. Штрафные санкции составили €1 млн в день.