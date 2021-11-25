Эстония завершила возведение временных заграждений на границе с Россией

07:55 25.11.2021

Эстония завершила установку временных заграждений на границе с Россией. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, работы велись силами резервистов Сил обороны Эстонии, призванных на учебный сбор "Шип 21".

В общей сложности в учениях приняло участие 1700 человек, которые поставили заграждения на десяти участках эстонско-российской границы общей длиной 36,7 километров за пять дней.

Отмечается, что заграждения были установлены в местах наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, где в ближайшие два года не планируется активных работ по обустройству постоянной границы.

"Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил", - прокомментировали в военном руководстве Эстонии.

Правительство Эстонии 17 ноября объявило внезапные учения "Шип 2021" резервистов Сил обороны в связи с событиями на границе Белоруссии и ЕС и призвало около 1 700 человек. Их главной задачей стало возведение временных заграждений из колючей проволоки на границе с Россией на юго-востоке и на северо-востоке в районе Нарвы.

В настоящее время на эстонской стороне на постоянной основе обустроено около 25 километров границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 километров.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.