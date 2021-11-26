Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев
Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев-нелегалов в польском Венджине (Любушское воеводство), сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.
Мигранты в количестве нескольких сотен человек вышли на площадку перед зданием, скандировали "Свободу" и заявляли, что цель их прибытия в Европу - Германия. Они испортили часть оборудования и разбили стекла в здании, вынесли на площадку мусорные баки и мебель.
На место ЧП были направлены полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников. Отмечается, что нелегалы попытались прорвать двойные, а в некоторых местах тройные ограждения.
Позднее полиция воеводства сообщила о стабилизации ситуации в центре содержания. Уточняется, что никому из мигрантов не удалось покинуть это место.
"После попытки прорвать ограждение охраняемого центра в Венджине, где находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизировалась", — подчеркнули в полиции.
В венджинском центре содержания иностранцев сейчас находятся 604 мужчины, 358 из них — граждане Ирака.
В подобные охраняемые учреждения помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления статуса беженца либо депортации.
С начала текущего года в стране задержали около 2,6 тысячи нелегальных мигрантов, что в 25 раз больше, чем в прошлом году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пусть панове привыкают, участь Евросоюза их НЕ миновала в конечном итоге. Сейчас им предстоит сполна насладится присутствием арабесок у себя, чего они так долго избегали всеми силами.
"Дурних нема",а эта халявная публика только "кнут"понимает,которым их "гладят" у себя на родине регулярно!На баржу и к Макрону со старушкой,там их пригреют и обласкают,если доплывут!
"По этим злодеяниям фашистов комиссионно были собраны материалы в Нюрнбергский трибунал."
Надеюсь, что и по НКВД - аналогично. Пусть и не в Нюрнберг. Самим-то никто не запрещает мемориал организовать.
Мне кажется - он прав. Эти с утра до вечера думают именно об этом. Ну так можно и им кое-что в ответ.
Эти лагеря строили немцы для поляков, русских и других народов.