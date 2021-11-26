Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев

Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев-нелегалов в польском Венджине (Любушское воеводство), сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ. 

Мигранты в количестве нескольких сотен человек вышли на площадку перед зданием, скандировали "Свободу" и заявляли, что цель их прибытия в Европу - Германия. Они испортили часть оборудования и разбили стекла в здании, вынесли на площадку мусорные баки и мебель. 

На место ЧП были направлены полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников. Отмечается, что нелегалы попытались прорвать двойные, а в некоторых местах тройные ограждения. 

Позднее полиция воеводства сообщила о стабилизации ситуации в центре содержания. Уточняется, что никому из мигрантов не удалось покинуть это место. 

"После попытки прорвать ограждение охраняемого центра в Венджине, где находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизировалась", — подчеркнули в полиции.

В венджинском центре содержания иностранцев сейчас находятся 604 мужчины, 358 из них — граждане Ирака.

В подобные охраняемые учреждения помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления статуса беженца либо депортации.
С начала текущего года в стране задержали около 2,6 тысячи нелегальных мигрантов, что в 25 раз больше, чем в прошлом году.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2021, 15:26
    Гость: ABCD

    Пусть панове привыкают, участь Евросоюза их НЕ миновала в конечном итоге. Сейчас им предстоит сполна насладится присутствием арабесок у себя, чего они так долго избегали всеми силами.

  2. 26.11.2021, 15:03
    Гость: А вы знаете....

    "Дурних нема",а эта халявная публика только "кнут"понимает,которым их "гладят" у себя на родине регулярно!На баржу и к Макрону со старушкой,там их пригреют и обласкают,если доплывут!

  3. 26.11.2021, 15:01
    Гость: Петроф

    "По этим злодеяниям фашистов комиссионно были собраны материалы в Нюрнбергский трибунал."
    Надеюсь, что и по НКВД - аналогично. Пусть и не в Нюрнберг. Самим-то никто не запрещает мемориал организовать.

  4. 26.11.2021, 14:57
    Гость: Петроф

    Мне кажется - он прав. Эти с утра до вечера думают именно об этом. Ну так можно и им кое-что в ответ.

Все комментарии (30)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Олигарх дал совет пенсионерам: купить и сдавать лишнюю квартиру. Теперь заживем!
© KM.RU, Алексей Белкин
«Назревает гражданская битва». Требование о вакцинации 80% работников может парализовать работу заводов в Петербурге
«В Советском Союзе политическая идеология шла впереди экономической выгоды, поэтому мы всему миру построили заводы, а сами в итоге ничего не получили взамен»
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Студенты Бауманки будут бороться за отмену QR-кодов
Избранное
Нелли Уварова: «Не стоит делать из внешности культ!»
«Современный человек озабочен секретностью персональных данных»
«Белоруссия в её нынешнем виде доживает свои последние недели, если не дни»
Долой «Макдональдс»: для российских школьников ожирение стало чумой XXI века
Блеск и нищета «Москвабада». Часть вторая. Крушение творческих надежд
«В августе 1991 года часть руководства партию открыто предала. Часть была арестована либо блокирована»
«Проблема не в учебниках, а в отсутствии внятной историософской мысли»
«Очищение — это главный всеобъемлющий нацпроект, без которого невозможны все другие проекты: ни проект здравоохранения, ни проект сбережения народа»
«Приключения Электроников» сыграли лучший концерт в своей жизни
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Михалков: «Мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых»