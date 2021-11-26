Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев

08:15 26.11.2021

Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев-нелегалов в польском Венджине (Любушское воеводство), сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

Мигранты в количестве нескольких сотен человек вышли на площадку перед зданием, скандировали "Свободу" и заявляли, что цель их прибытия в Европу - Германия. Они испортили часть оборудования и разбили стекла в здании, вынесли на площадку мусорные баки и мебель.

На место ЧП были направлены полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников. Отмечается, что нелегалы попытались прорвать двойные, а в некоторых местах тройные ограждения.

Позднее полиция воеводства сообщила о стабилизации ситуации в центре содержания. Уточняется, что никому из мигрантов не удалось покинуть это место.

"После попытки прорвать ограждение охраняемого центра в Венджине, где находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизировалась", — подчеркнули в полиции.

В венджинском центре содержания иностранцев сейчас находятся 604 мужчины, 358 из них — граждане Ирака.

В подобные охраняемые учреждения помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления статуса беженца либо депортации.

С начала текущего года в стране задержали около 2,6 тысячи нелегальных мигрантов, что в 25 раз больше, чем в прошлом году.