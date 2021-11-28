В ЦАР русский язык станет обязательным для изучения в вузах

В конце декабря 2020 года, в связи с активизацией незаконных вооруженных группировок накануне президентских и парламентских выборов, по просьбе правительства ЦАР в страну прибыли 300 российских инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление было передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР[.

К концу марта 2021 года армия ЦАР при поддержке российских инструкторов и союзников из Руанды смогла освободить более 30 городов . По сообщению МИД РФ 19 апреля, в ЦАР находится более 500 российских инструкторов[20]. В середине апреля 2021 года было объявлено о планах России инвестировать в экономику ЦАР порядка 11 млрд долларов.

Языки: французский (официальный), санго — язык межнационального общения, племенные языки. Грамотность — 37,4 % (оценка 2018 года).

ЦАР обладает существенными природными ресурсами — месторождениями алмазов, урана, золота, нефти, лесными и гидроэнергетическими ресурсами. Тем не менее, она остаётся одной из самых бедных стран мира.

ВВП на душу населения в 2019 году — 400 долл. (184-е место в мире).

Основа экономики — сельское хозяйство и лесозаготовки (55 % ВВП). Культивируются хлопок, кофе, табак, маниок, ямс, просо, кукуруза, бананы.

Промышленность (20 % ВВП) — добыча золота и алмазов, лесопилки, пивоварни, обувные мастерские.

Основные покупатели: Франция 24 % (40,7 млн долл. США), Беларусь 20 % (32,9 млн долл. США), Китай 17 % (28,8 млн долл. США), Бурунди 7,6