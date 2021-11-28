В ЦАР русский язык станет обязательным для изучения в вузах

Русский язык станет обязательным для изучения в вузах Центральноафриканской республики (ЦАР) в 2022 году. Такой указ подписал президент страны Фостен-Арханж Туадера, сообщает "Российская газета".

Эта инициатива - часть развития сотрудничества между Москвой и Банги, особенно в сфере борьбы с терроризмом. В последнее время позиции России в ЦАР, которая до 1960 года была французской колонией Убанги-Шари, усиливаются.

На 2022 год намечена встреча министров образования России и ЦАР, на которой, в том числе, будет обсуждаться проблема преподавательских кадров. Пока что существуют предварительные планы отправить в ЦАР из России учителей русского как иностранного.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.11.2021, 22:36
    Гость: Партнеры , однако...

    зря вы так, даже Лукашенко с ними партнерствует, в смысле покупает, а он знает что делает!
    но учителей вряд ли поставляет.

  3. 28.11.2021, 22:34
    Гость: не, там круче

    В конце декабря 2020 года, в связи с активизацией незаконных вооруженных группировок накануне президентских и парламентских выборов, по просьбе правительства ЦАР в страну прибыли 300 российских инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление было передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР[.

    К концу марта 2021 года армия ЦАР при поддержке российских инструкторов и союзников из Руанды смогла освободить более 30 городов . По сообщению МИД РФ 19 апреля, в ЦАР находится более 500 российских инструкторов[20]. В середине апреля 2021 года было объявлено о планах России инвестировать в экономику ЦАР порядка 11 млрд долларов.

    Языки: французский (официальный), санго — язык межнационального общения, племенные языки. Грамотность — 37,4 % (оценка 2018 года).

    ЦАР обладает существенными природными ресурсами — месторождениями алмазов, урана, золота, нефти, лесными и гидроэнергетическими ресурсами. Тем не менее, она остаётся одной из самых бедных стран мира.

    ВВП на душу населения в 2019 году — 400 долл. (184-е место в мире).

    Основа экономики — сельское хозяйство и лесозаготовки (55 % ВВП). Культивируются хлопок, кофе, табак, маниок, ямс, просо, кукуруза, бананы.

    Промышленность (20 % ВВП) — добыча золота и алмазов, лесопилки, пивоварни, обувные мастерские.

    Основные покупатели: Франция 24 % (40,7 млн долл. США), Беларусь 20 % (32,9 млн долл. США), Китай 17 % (28,8 млн долл. США), Бурунди 7,6

  4. 28.11.2021, 22:29
    Гость: ну не остроумно совсем!

    а кто им там преподавать русский будет?
    Рабинович!

    НЕ насильно же отправлять будут.
    Раньше ведь отправляли, и врачей, и учителей.

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