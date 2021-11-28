Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой погибшего мигранта

12:59 28.11.2021

Тело мигранта найдено на границе с Литвой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на государственный пограничный комитет Белоруссии.

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении.

Как добавили в комитете, "выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе".

Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака.

В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.