Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой погибшего мигранта
Тело мигранта найдено на границе с Литвой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на государственный пограничный комитет Белоруссии.
"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении.
Как добавили в комитете, "выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе".
Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.
В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака.
В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Белоруссии не только отcутствует истерия ковидобесия,как в РФ.
Там нет ни принудительного вакцинирования,ни тем более каких-то собачьих куар-кодов!
Уже за одно это ему нужно сказать спасибо!
На октябрьском совещании у президента Беларуси он публично отчитал,как министра здравоохраниея за перегибы,так и министра МВД за то,что белорусская милиция превышала свои полномочия,взимая незаконные штрафы с граждан,которые не надевали намордники.
Есть выложенное видео с совещания на телеграм канале
"Ковид Сопротивление"
Называется
Лукашенко о намордниках,принуждении к вакцинации.
Нарезка с совещания 19.10.2021г.
Да ладно, он в Единую Европу ехал, за хлебушком.
Пожадничали европейцы хлебушка.
Интересно, сколько погибших бомжей сегодня обнаружат на улицах Москвы?
Мда, офигенно съездил к бацке..
Было, было и к сожалению в реальной жизни, ляпали такое и не только пенсионеры.