Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой погибшего мигранта

© KM.RU, Стоп-кадры из видео

Тело мигранта найдено на границе с Литвой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на государственный пограничный комитет Белоруссии.

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении.

Как добавили в комитете, "выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе".

Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака.

В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2021, 17:28
    Гость: Во всяком случае у Лукашенко в стране нет ковидобесия,как ве

    В Белоруссии не только отcутствует истерия ковидобесия,как в РФ.
    Там нет ни принудительного вакцинирования,ни тем более каких-то собачьих куар-кодов!
    Уже за одно это ему нужно сказать спасибо!
    На октябрьском совещании у президента Беларуси он публично отчитал,как министра здравоохраниея за перегибы,так и министра МВД за то,что белорусская милиция превышала свои полномочия,взимая незаконные штрафы с граждан,которые не надевали намордники.
    Есть выложенное видео с совещания на телеграм канале
    "Ковид Сопротивление"
    Называется
    Лукашенко о намордниках,принуждении к вакцинации.
    Нарезка с совещания 19.10.2021г.

  2. 28.11.2021, 17:28
    Гость: иван з.

    Да ладно, он в Единую Европу ехал, за хлебушком.
    Пожадничали европейцы хлебушка.

  5. 28.11.2021, 16:15
    Гость: Это же они

    Было, было и к сожалению в реальной жизни, ляпали такое и не только пенсионеры.

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