Турция готова стать посредником между Россией и Украиной

Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между РФ и Украиной, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь на родину после визита в Туркмению.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным», — приводит его слова газета «Известия».

Эрдоган отметил, что Турция готова к посредничеству и хочет проводить переговоры как с Украиной, так и с Россией.

«Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — заключил он.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России через Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц. В конце сентября Зеленский обратился к турецкому коллеге с просьбой «замолвить слово» за осужденных в России украинцев перед Путиным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.11.2021, 20:45
    Гость: Гость

    И необходимо только "соблюдение законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались". Однако антинародное властвование "доказала свою никчемность, некомпетентность и лживость". ... "Украине как никогда необходимо гражданское устремление к перемене происходящей ситуации".

  2. 29.11.2021, 19:57
    Гость: Быть фактическим владельцем

    И легальным - не одно!
    В этом именно всё дельце
    И решающее НО:
    Крым, подаренный двукратно,
    Отнят был силком обратно!

  3. 29.11.2021, 19:28
    Гость: Хе

    Эрдоган не турок, он грузин. Лаз называется. Грущин исламской веры.

    Настоящие ьюрки- это туркмены. На турок, как и якуты, совсем не похожи.

    Тюрки - не национальная группа, а языковая семья. Корни языка общие. А с расовой точки зрения, общего между тюрками мало.

    Например, можно сравнить с термином славяне, но славяне гораздо ближе к друг другу, даже поляки и чехи. Однако мы славян в одну страну не зовём, а грузин Эрдоган пытается записать всех в турки, мелкое племя на тот момент, когда воин Тамерлан, настоящий тюрк, всерьёз воевал..

  5. 29.11.2021, 18:13
    Гость: stalker

    Ага, а за свое "посредничество" Крым обратно попросят для создания там нового Крымского ханства под турецким контролем.

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