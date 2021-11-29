Турция готова стать посредником между Россией и Украиной
Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между РФ и Украиной, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь на родину после визита в Туркмению.
«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным», — приводит его слова газета «Известия».
Эрдоган отметил, что Турция готова к посредничеству и хочет проводить переговоры как с Украиной, так и с Россией.
«Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — заключил он.
26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России через Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц. В конце сентября Зеленский обратился к турецкому коллеге с просьбой «замолвить слово» за осужденных в России украинцев перед Путиным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И необходимо только "соблюдение законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались". Однако антинародное властвование "доказала свою никчемность, некомпетентность и лживость". ... "Украине как никогда необходимо гражданское устремление к перемене происходящей ситуации".
И легальным - не одно!
В этом именно всё дельце
И решающее НО:
Крым, подаренный двукратно,
Отнят был силком обратно!
Эрдоган не турок, он грузин. Лаз называется. Грущин исламской веры.
Настоящие ьюрки- это туркмены. На турок, как и якуты, совсем не похожи.
Тюрки - не национальная группа, а языковая семья. Корни языка общие. А с расовой точки зрения, общего между тюрками мало.
Например, можно сравнить с термином славяне, но славяне гораздо ближе к друг другу, даже поляки и чехи. Однако мы славян в одну страну не зовём, а грузин Эрдоган пытается записать всех в турки, мелкое племя на тот момент, когда воин Тамерлан, настоящий тюрк, всерьёз воевал..
Россия, вроде, не воюет. Зачет здесь посредники?
Ага, а за свое "посредничество" Крым обратно попросят для создания там нового Крымского ханства под турецким контролем.