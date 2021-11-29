Турция готова стать посредником между Россией и Украиной

15:19 29.11.2021

Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между РФ и Украиной, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь на родину после визита в Туркмению.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным», — приводит его слова газета «Известия».

Эрдоган отметил, что Турция готова к посредничеству и хочет проводить переговоры как с Украиной, так и с Россией.

«Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — заключил он.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России через Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц. В конце сентября Зеленский обратился к турецкому коллеге с просьбой «замолвить слово» за осужденных в России украинцев перед Путиным.