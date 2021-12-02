ДНР может обратиться за помощью к России при обострении ситуации в Донбассе

14:46 2.12.2021

Донецкая народная республика может обратиться за помощью к России в случае начала полномасштабных военных действий в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос о вероятности обращения за помощью к РФ.

"Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина все больше привлекает внешние силы - мы это прекрасно видим, - <...> не исключаю", - приводит его слова ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР находятся в состоянии повышенной готовности.

Накануне представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина стягивает военную силу, тяжелую технику и личный состав в зону конфликта на юго-востоке республики. По ее словам, там находятся уже около 125 000 военных — это примерно половина всего состава Вооруженных сил страны.