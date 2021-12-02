ДНР может обратиться за помощью к России при обострении ситуации в Донбассе
Донецкая народная республика может обратиться за помощью к России в случае начала полномасштабных военных действий в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос о вероятности обращения за помощью к РФ.
"Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина все больше привлекает внешние силы - мы это прекрасно видим, - <...> не исключаю", - приводит его слова ТАСС.
Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР находятся в состоянии повышенной готовности.
Накануне представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина стягивает военную силу, тяжелую технику и личный состав в зону конфликта на юго-востоке республики. По ее словам, там находятся уже около 125 000 военных — это примерно половина всего состава Вооруженных сил страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего. Не сдохнете от голода. Ручками будете шевелить бойчее. Ну, а хамов придется...под статью. Новую.
правильно эти предатели провели две позорные войны в Чечне на своей территории и позорно проиграли зато предали русских Чечни уничтожили русский городо Грозный и разбомбили всю промышленность как пр.....ли СССР так поступили и в Чечне зато теперь обложены данью и выплачивают Чечне репарации
Откуда "испепеляешь"? "Карающий удар". По утрам тренируешься, наверно.
и хотел бы сдать Донбасс- чемодан без ручки, НО, потеря лица у опоры- силовиков... Поэтому укры и ЧВКшники побаиваются ПРЯМО. Но и не понадобится. Измотают минометами и дронами.
Верили Горбачеву, ещё как верили Ельцину, теперь, панимаш, верим Путину....