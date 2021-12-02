США ввели санкции против сына Лукашенко и госдолга Белоруссии
США ввели новые санкции против Белоруссии. Ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета, сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина США.
Под санкции попали:
- средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко. Он занимает пост председателя центрального совета «Президентского спортивного клуба» и является членом Национального олимпийского комитета Белоруссии;
- начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Паршин;
- муж пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;
- замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;
- глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лапо;
- его первый заместитель Игорь Буткевич и заместители Сергей Новиков и Игорь Печень;
- экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков и другие.
Среди организаций, против которых США ввели ограничения, оказались:
- ОАО «Электромеханический завод АГАТ», разрабатывающее автоматизированные системы управления и электронику;
- экспортер оружия и военной техники «Белтехэкспорт»;
- Белорусская калийная компания и «Славкалий»;
- 140-й ремонтный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией бронетанковой техники;
- грузовая авиакомпания «ТрансАвиаЭкспорт»;
- ЧОП «ГардСервис», которому разрешено оказывать охранные услуги с применением оружия;
- компания по разработке и производству оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения «Пеленг»;
- «Президентский спортивный клуб»;
- государственный туроператор «Центркурорт».
Санкции также введены в отношении вертолета и двух самолетов. Это Agusta-Westland AW-139, связанный со «Славкалием», и два Ил-76ТД «ТрансАвиаЭкспорта». В Минфине пояснили, что «ТрансАвиаЭкспорт» — грузовой перевозчик, полностью контролируемый правительством Белоруссии. В США считают, что компания участвовала в транспортировке «тысяч тонн боеприпасов и оружия» в зоны военных конфликтов, в том числе в Ливию. Говоря о вертолете «Славкалия» в санкционном списке в Минфине отметили, что Лукашенко использует выкрашенное в цвета белорусского флага воздушное судно для полетов между его пригородной резиденцией и Минском.
Кроме того, США ввели санкции против госдолга Белоруссии, запретив американским гражданам операции с «новыми долговыми обязательствами» со сроком погашения более 90 дней и выпущенными 2 декабря или позднее.
В Минфине США объяснили новые ограничения «вопиющим игнорированием режимом Лукашенко международных норм и благополучия своих граждан».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уже известно, что клевета это из одного вида оружия, на селе оно очень действенно. Видимо и элита так деградировала, что тоже пользуется деревенскими способами в войнее. Деградация полная- опорочить, кинуть, заболтать, напугать и никаких научных обоснований.
Это сам маразматик и выборный аферист Бидон ввел ли ему кокаинистка Харрис подсказала? Наверное вводили санкции в перерыве между целованием пятой точки БЛМ, поеданием отравленных гамбургеров и шприцеванием себя генной отравой... Беларусь - наша синеокая красавица и гордость славянского мира, спасибо, что стоишь как неприступная крепость, вселяя радость в наши сердца!
опять Яндекс подсказчик шалит, ужас. Такое лепит.
Никто не знает как его отключить?
и страна в одном флаконе?
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