США ввели санкции против сына Лукашенко и госдолга Белоруссии

США ввели новые санкции против Белоруссии. Ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета, сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина США.

Под санкции попали:

  • средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко. Он занимает пост председателя центрального совета «Президентского спортивного клуба» и является членом Национального олимпийского комитета Белоруссии;
  • начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Паршин;
  • муж пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;
  • замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;
  • глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лапо;
  • его первый заместитель Игорь Буткевич и заместители Сергей Новиков и Игорь Печень;
  • экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков и другие.

Среди организаций, против которых США ввели ограничения, оказались:

  • ОАО «Электромеханический завод АГАТ», разрабатывающее автоматизированные системы управления и электронику;
  • экспортер оружия и военной техники «Белтехэкспорт»;
  • Белорусская калийная компания и «Славкалий»;
  • 140-й ремонтный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией бронетанковой техники;
  • грузовая авиакомпания «ТрансАвиаЭкспорт»;
  • ЧОП «ГардСервис», которому разрешено оказывать охранные услуги с применением оружия;
  • компания по разработке и производству оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения «Пеленг»;
  • «Президентский спортивный клуб»;
  • государственный туроператор «Центркурорт».

Санкции также введены в отношении вертолета и двух самолетов. Это Agusta-Westland AW-139, связанный со «Славкалием», и два Ил-76ТД «ТрансАвиаЭкспорта». В Минфине пояснили, что «ТрансАвиаЭкспорт» — грузовой перевозчик, полностью контролируемый правительством Белоруссии. В США считают, что компания участвовала в транспортировке «тысяч тонн боеприпасов и оружия» в зоны военных конфликтов, в том числе в Ливию. Говоря о вертолете «Славкалия» в санкционном списке в Минфине отметили, что Лукашенко использует выкрашенное в цвета белорусского флага воздушное судно для полетов между его пригородной резиденцией и Минском.

Кроме того, США ввели санкции против госдолга Белоруссии, запретив американским гражданам операции с «новыми долговыми обязательствами» со сроком погашения более 90 дней и выпущенными 2 декабря или позднее.

В Минфине США объяснили новые ограничения «вопиющим игнорированием режимом Лукашенко международных норм и благополучия своих граждан».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 01:13
    Гость: тетя

    Уже известно, что клевета это из одного вида оружия, на селе оно очень действенно. Видимо и элита так деградировала, что тоже пользуется деревенскими способами в войнее. Деградация полная- опорочить, кинуть, заболтать, напугать и никаких научных обоснований.

  2. 03.12.2021, 00:31
    Гость: Aркаим

    Это сам маразматик и выборный аферист Бидон ввел ли ему кокаинистка Харрис подсказала? Наверное вводили санкции в перерыве между целованием пятой точки БЛМ, поеданием отравленных гамбургеров и шприцеванием себя генной отравой... Беларусь - наша синеокая красавица и гордость славянского мира, спасибо, что стоишь как неприступная крепость, вселяя радость в наши сердца!

  3. 02.12.2021, 23:49
    Гость: " Польща" Польза какая от этого?

    опять Яндекс подсказчик шалит, ужас. Такое лепит.
    Никто не знает как его отключить?

  5. 02.12.2021, 23:15
    Гость: Курды летят домой

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