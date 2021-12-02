США ввели санкции против сына Лукашенко и госдолга Белоруссии

21:38 2.12.2021

США ввели новые санкции против Белоруссии. Ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета, сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина США.

Под санкции попали:

средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко. Он занимает пост председателя центрального совета «Президентского спортивного клуба» и является членом Национального олимпийского комитета Белоруссии;

начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Паршин;

муж пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;

замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;

глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лапо;

его первый заместитель Игорь Буткевич и заместители Сергей Новиков и Игорь Печень;

экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков и другие.

Среди организаций, против которых США ввели ограничения, оказались:

ОАО «Электромеханический завод АГАТ», разрабатывающее автоматизированные системы управления и электронику;

экспортер оружия и военной техники «Белтехэкспорт»;

Белорусская калийная компания и «Славкалий»;

140-й ремонтный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией бронетанковой техники;

грузовая авиакомпания «ТрансАвиаЭкспорт»;

ЧОП «ГардСервис», которому разрешено оказывать охранные услуги с применением оружия;

компания по разработке и производству оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения «Пеленг»;

«Президентский спортивный клуб»;

государственный туроператор «Центркурорт».

Санкции также введены в отношении вертолета и двух самолетов. Это Agusta-Westland AW-139, связанный со «Славкалием», и два Ил-76ТД «ТрансАвиаЭкспорта». В Минфине пояснили, что «ТрансАвиаЭкспорт» — грузовой перевозчик, полностью контролируемый правительством Белоруссии. В США считают, что компания участвовала в транспортировке «тысяч тонн боеприпасов и оружия» в зоны военных конфликтов, в том числе в Ливию. Говоря о вертолете «Славкалия» в санкционном списке в Минфине отметили, что Лукашенко использует выкрашенное в цвета белорусского флага воздушное судно для полетов между его пригородной резиденцией и Минском.

Кроме того, США ввели санкции против госдолга Белоруссии, запретив американским гражданам операции с «новыми долговыми обязательствами» со сроком погашения более 90 дней и выпущенными 2 декабря или позднее.

В Минфине США объяснили новые ограничения «вопиющим игнорированием режимом Лукашенко международных норм и благополучия своих граждан».