"Норвегия хочет ограничить передвижения армии НАТО около границ России" ...

09:35 3.12.2021

Новое правительство Норвегии выступает за ограничение передвижения союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) около российских границ. Об этом заявила глава МИД страны Анникен Витфельдт, пишет РИА Новости.

По словам Витфельдт, Норвегия высоко ценит военное присутствие в близлежащих к стране районах, но "будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами - с помощью норвежских самолетов и фрегатов".

Она добавила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США в ближайшее время.

"Для нас это очень важно. В норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил", - подчеркнула Витфельдт, отметив, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды "послевоенной эпохи".