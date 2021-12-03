Норвегия хочет ограничить передвижения армии НАТО около границ России

Новое правительство Норвегии выступает за ограничение передвижения союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) около российских границ. Об этом заявила глава МИД страны Анникен Витфельдт, пишет РИА Новости.

По словам Витфельдт, Норвегия высоко ценит военное присутствие в близлежащих к стране районах, но "будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами - с помощью норвежских самолетов и фрегатов".

Она добавила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США в ближайшее время.

"Для нас это очень важно. В норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил", - подчеркнула Витфельдт, отметив, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды "послевоенной эпохи".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 16:19
    Гость: вопрос

    А войска этого хотят7 На Чукотку? Ну, падлюки, им по хрен, что в войсках люди. которые хотят нормально жить, а не на каких-то Чукотках.

  2. 03.12.2021, 15:49
    Гость: blog2038,.

    Заголовок неполный, плохо раскрывает предмет:
    "Норвегия хочет ограничить передвижения армии НАТО около границ России" ...
    .
    Продолжение:
    ...", оставив только ВС Норвегии".

  4. 03.12.2021, 12:54
    Гость: Репа

    Британия претендует на Землю Георга. Это остров архипелага Франца Иосифа, состоящего в админвладении Архангельской области.
    Они его открыли и, требуют назад. В свете последних событий, я порекомендовал бы нашим Кремлёвским сидельцам срочно перебрасывать войска на Чукотку и... требовать возврата из аренды Аляски и Сан-Франциско.

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