Двум младенцам в Бразилии по ошибке вкололи вакцину от коронавируса
В бразильском городе Сан-Паулу двум младенцам врачи по ошибке вкололи вакцину от коронавируса (Pfizer) вместо того, чтобы поставить им комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В.
В итоге девочка двух месяцев и четырехмесячный мальчик были госпитализированы из-за крайне тяжелой реакции (очень высокая температура, рвота, сильные боли), им дали обезболивающие. Ближайшую неделю дети проведут в больнице под наблюдением врачей, сообщает портал UOL.
Сообщается, что младенцы были доставлены в Gpaci (Группа исследования и помощи в области детских онкологических заболеваний).
Совершившая ошибку медсестра была временно отстранена от работы, ведется административное расследование.
«Они сказали мне, что флаконы похожи друг на друга, и поэтому медсестра запуталась, - рассказал мать девочки. - А что делала вакцина от Covid вместе с пентавалентной?»
Данные дети - не единственные, кто пострадал от «внимательных» медиков. В частности, РИА Новости ранее сообщало, что не менее 70 детей в американском штате Мэриленд были привиты просроченными вакцинами от COVID-19 из-за ошибки в хранении препаратов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В 3 месяца начинается вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита. В Национальный календарь защита от данных инфекций введена в 1953 году, а против столбняка с 1966. ===
а в Бразилии
комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В.
Читать полностью: https://www.km.ru/world/2021/12/06/vaktsinatsiya/893277-dvum-mladentsam-v-brazilii-po-oshibke-vkololi-vaktsinu-ot-koro
Этот пфайзер пробует свою вакцину. Ещё неизвестно сколько баксов получила эта "медсестра" за свою "ошибку" от этих уродов из пфайзера. Мало им десятков тысяч (!) только ОФИЦИАЛЬНО (!) признанных умерших от применения их вакцины. Так ещё и младенцев гробят. Нелюди в чистом виде.
Конечно - выбрали маленких детей для эксперимента. Там директора сажать надо, а медсестру - допрашивать - чтобы сдала, кто приходил и сколько денег дали.
а что а американская терминология - вы из кремлевской администрации что-ли?
это НЕ вакцины.. какие еще "антиваксеры"?
Во антиваксеров прет,уже заочно осудили всех и вся, все за всех решили,все знают, все из разведки или минимум из диппредставительств.