Двум младенцам в Бразилии по ошибке вкололи вакцину от коронавируса

15:11 6.12.2021

В бразильском городе Сан-Паулу двум младенцам врачи по ошибке вкололи вакцину от коронавируса (Pfizer) вместо того, чтобы поставить им комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В.

В итоге девочка двух месяцев и четырехмесячный мальчик были госпитализированы из-за крайне тяжелой реакции (очень высокая температура, рвота, сильные боли), им дали обезболивающие. Ближайшую неделю дети проведут в больнице под наблюдением врачей, сообщает портал UOL.

Сообщается, что младенцы были доставлены в Gpaci (Группа исследования и помощи в области детских онкологических заболеваний).

Совершившая ошибку медсестра была временно отстранена от работы, ведется административное расследование.

«Они сказали мне, что флаконы похожи друг на друга, и поэтому медсестра запуталась, - рассказал мать девочки. - А что делала вакцина от Covid вместе с пентавалентной?»

Данные дети - не единственные, кто пострадал от «внимательных» медиков. В частности, РИА Новости ранее сообщало, что не менее 70 детей в американском штате Мэриленд были привиты просроченными вакцинами от COVID-19 из-за ошибки в хранении препаратов.