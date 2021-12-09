Бежавший из Белоруссии в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
Бежавший летом в Польшу бывший авиадиспетчер минского аэропорта рассказал властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair, экстренно приземлившегося в Минске 23 мая. Об этом cообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей европейских спецслужб.
Руководитель департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын сообщил, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий". Согласно этим показаниям, в диспетчерской находился офицер КГБ Белоруссии, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". В течение всего времени захвата самолета с белорусским оппозиционным блогером Протасевичем этот офицер "поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом", указал Зарын.
Собеседники NYT рассказали, что бывшего авиадиспетчера зовут Олег Галегов. Во время инцидента с самолетом Ryanair ему пришлось сообщить пилоту самолета, что на борту находится бомба и что летчикам следует прервать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Минске по соображениям безопасности, пишет "Интерфакс".
Самолет Boeing-737, пилотов которого принудили совершить посадку в Минске, был зарегистрирован в Польше и находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair. Показания авиадиспетчера помогут польской прокуратуре подготовить обвинение против белорусских официальных лиц для судебного разбирательства.
В июле белорусское издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что в июне нынешнего года Олег Галегов ушел в отпуск и с тех пор его не видели.
Директор департамента по авиации белорусского Минтранса Артем Сикорский назвал статью The New York Times нелепой. "Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая", — приводит слова Сикорского РБК.
"Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности", — отметил чиновник. Второй довод — эта информация появилась в то время, когда Минск ждет от комиссии ICAO и польских властей объективных данных о переговорах внутри кабины самолета и летчиков с диспетчером в Вильнюсе.
"Продемонстрируйте, что мы оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и т.д. Но этого нет. Мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером <...> Наши западные партнеры такую открытость не проявляли", — заявил Сикорский.
Самолет Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А там, так потом люди баяли, эта днепропетровская девушка-авиадиспетчер купалась в бассейне при отеле и как-так вышло, что она утонула!
Вот такой "несчастный случай" с тем "многознающим" авиадиспетчером приключился, увы..."скри...диспетчер не нужен, дядя Беня!"
Да и украинский лётчик-налётчик-"мужчина в расцвете сил", вскоре уволился из укроВПС, был назначен директором аэропорта, что-там хотел рассказать об этом случае с Боингом", да неожиданно застрелился из личного "Макарова", прямо в своём рабочем кабинете, потом про него "рассказали", что это, мол, "денежные долги хозяйства аэропорта ввергли директора в беспросветную грусть-кручину с фатальным исходом"...
Про тех причастных, кого сразу же, без шума и пыли, "зачистили" под видом "сердечного приступа", "утонутия на рыбалке" или ДТП-можно только догадываться.
Дело-то международного уровня,иа ну как всплывёт вся подноготная этой фашингтонской провокации, после осуществления которой американцам, наконец-то, удалось принудить европейцев ввести "антироссийские санкции"!
"Согласно этим показаниям, в диспетчерской находился офицер КГБ Белоруссии, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу"". Да кто бы сомневался ? Если это не так, то откуда у авиадиспетчеров информация о заложенной бомбе ? Да и сама посадка самолеты явно была произведена в интересах спецслужб РБ.
Красиво врать не запретишь!))
Найдутся ещё работники ( за определенную плату $$$), которые подтвердят вам - Всё что угодно, в чем я не сомневаюсь нисколько! В США тоже полно (!) швали разной ( коррупция в полном цвете, обман, воровство, ловкачи пробуют нагреть руки на своих, подкупая других, и, опуская всех подряд!) - очень ярая идёт война на выживание и этой падали - плевать, кто стоит перед ними - неизвестный ему человек или его родные - отец и мать..(((, так и с этим диспетчером :- Враньё и даже несерьезный пук со стороны европейской гиены.. но вонять они всегда умели!..((
В Европе не желают осознавать, что сами они с их заасфальтированными городами - ничто без России и Белоруссии, пропаганда ( и враньё! Я сам могу подтвердить это!) и промытые мозги бОльшей части европейцев , наводят на мысль, что не скоро , ой как не скоро, вектор этой пропаганды изменится в лучшую сторону (для России)..
Статья - как анекдот:- Вы видели сами, что произошло!?
- Да, конечно, я подтверждаю! И шепотом так…, тихо… - А что случилось, напомните мне пожалуйста!?))
Проблема Российской Журналистики не в этих статьях, а в Незнании каждодневных объективных составляющих - недружественных для России и Белоруссии стран, поэтому весь поток ( любой!) информации о Них - «пурга», не имеющая никакого интереса в самих этих ( недружественных) странах.((, а резонанс - должен быть(!), но его нет..((.
- Незнание Темы - это и есть Беда такой Журналистики!
Пилоты принимали решение сами! А остальное -…
Это и "коню ясно было"! У "луки" везде "конторские костоломы",от сортиров до прачечных.
Проснулся диспетчер с бодуна - ой, как плохо.
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Решил, дай-ка я сегодня себя повеселю.
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Разыграю угрозой бомбы какой-нибудь самолётик, да пошлю за той бомбой истребитель.
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А как начнётя серьёзная кутерьма, сбегу к полякам ради пущего смеху.