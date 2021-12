Бежавший из Белоруссии в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair

13:42 9.12.2021

Бежавший летом в Польшу бывший авиадиспетчер минского аэропорта рассказал властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair, экстренно приземлившегося в Минске 23 мая. Об этом cообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей европейских спецслужб.

Руководитель департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын сообщил, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий". Согласно этим показаниям, в диспетчерской находился офицер КГБ Белоруссии, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". В течение всего времени захвата самолета с белорусским оппозиционным блогером Протасевичем этот офицер "поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом", указал Зарын.

Собеседники NYT рассказали, что бывшего авиадиспетчера зовут Олег Галегов. Во время инцидента с самолетом Ryanair ему пришлось сообщить пилоту самолета, что на борту находится бомба и что летчикам следует прервать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Минске по соображениям безопасности, пишет "Интерфакс".

Самолет Boeing-737, пилотов которого принудили совершить посадку в Минске, был зарегистрирован в Польше и находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair. Показания авиадиспетчера помогут польской прокуратуре подготовить обвинение против белорусских официальных лиц для судебного разбирательства.

В июле белорусское издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что в июне нынешнего года Олег Галегов ушел в отпуск и с тех пор его не видели.

Директор департамента по авиации белорусского Минтранса Артем Сикорский назвал статью The New York Times нелепой. "Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая", — приводит слова Сикорского РБК.

"Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности", — отметил чиновник. Второй довод — эта информация появилась в то время, когда Минск ждет от комиссии ICAO и польских властей объективных данных о переговорах внутри кабины самолета и летчиков с диспетчером в Вильнюсе.

"Продемонстрируйте, что мы оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и т.д. Но этого нет. Мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером <...> Наши западные партнеры такую открытость не проявляли", — заявил Сикорский.

Самолет Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы.