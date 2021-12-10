Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе

© KM.RU, Артем Чернов

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности проведения референдума о статусе Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это  может быть относительно Донбасса, относительно Крыма", - цитирует президента Украины "Интерфакс".

Зеленский также ометил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию проблемы Донбасса может быть дополнен площадкой контактов России и США.

Раньше он не раз предлагал подключить США к "нормандскому формату", Вашингтон до недавних пор отказывался подключаться к переговорам по Донбассу, но недавно глава Госдепа Энтони Блинкен, а затем и Байден сказали, что США готовы помочь урегулированию.

"У нас (с Россией - ред.) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И тут очень тонкий такой хирургический момент - как не потерять Нормандский формат, потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. А для нас это очень важно - не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон (президент Франции - ИФ)", - заявил он.

Также Зеленский сказал, что он получил заверения от Байдена о том, что Россия не будет продолжать эскалацию на территории Украины. Ранее на этой неделе Байден провел двухчасовые переговоры по видеосвязи с президентом Росссии Владимиром Путиным, после этого он говорил по телефону с Зеленским.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.12.2021, 07:09
    Гость: охотник за бакланами

    российские фашисты на Донбассе мало того что обстреливают позиции ВСУ с населённых пунктов, так эти изверги пошли ещё дальше, и обстреливают позиции ВСУ, находясь практически на территории кладбищ,тем самым специально провоцируя ответный удар ВСУ.

  5. 11.12.2021, 06:35
    Гость: ser

    зачем Референдум? я знаю его результаты заранее, даже если будут правильно считать.
    Крым не голосоует по понятным причинам, Донбасс тоже никто не спросит.
    Все социально-активные свлили давно в РФ и Европу....
    остались в стране фашики и идиоты в основном...
    ну и какой будет результат?

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