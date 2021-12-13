Россия выступила против проекта резолюции ООН по климату

21:26 13.12.2021

Россия проголосовала против внесенного Ирландией и Нигером проекта резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность».

«Навязываемый Совету документ предлагал однобоко – через климатическую призму – подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности. Предложение по созданию такой автоматической взаимосвязи носило генерической характер. Оно игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии», - отмечается в заявлении постпредства России при ООН.

Также сообщается, что форсирование авторами данного документа, неготовность партнеров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны, привели к расколу Совета.

За такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата. В этом усматриваем попытку переложить вину на сами развивающиеся государства и создать новый рычаг, благодаря которому можно диктовать свое видение исполнения климатических обязательств, в перспективе – инициировать включение в повестку СБ практически любой страны по климатическим соображениям, ибо проблемы с климатом ощущаются во всем мире.

Являясь ответственным членом ООН и ее Совета Безопасности, Российская Федерация, совместно с Индией и Китаем, не разделяет такой подход, навязываемый западными государствами.