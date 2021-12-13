В Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом

15:52 13.12.2021

В Великобритании скончался первый пациент, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. О его смерти стало известно со слов главы правительства Бориса Джонсона, пишет Sky News.

«К сожалению, да, «омикрон» вызывает госпитализацию, и, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от «омикрона», — заявил премьер-министр.

Борис Джонсон призвал «отложить в сторону» идею, что заболевание, вызванное омикрон-штаммом, проходит в мягкой форме, и обратить внимание на скорость распространения нового варианта COVID-19. «Лучшее, что мы можем сделать — это ревакцинироваться», — пояснил глава кабмина.

Днем ранее глава британского правительства обратился к согражданам с предупреждением о лавинообразном наступлении омикрон-штамма. Джонсон подчеркнул, что прививка двумя дозами не столь эффективна против нового штамма, а потому необходимо введение третьей дозы.

В начале месяца официальный Лондон на фоне появления омикрон-штамма ужесточил правила въезда в Британию. Теперь все въезжающие старше 12 лет обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР- или LFD-теста.