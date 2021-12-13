В Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом
В Великобритании скончался первый пациент, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. О его смерти стало известно со слов главы правительства Бориса Джонсона, пишет Sky News.
«К сожалению, да, «омикрон» вызывает госпитализацию, и, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от «омикрона», — заявил премьер-министр.
Борис Джонсон призвал «отложить в сторону» идею, что заболевание, вызванное омикрон-штаммом, проходит в мягкой форме, и обратить внимание на скорость распространения нового варианта COVID-19. «Лучшее, что мы можем сделать — это ревакцинироваться», — пояснил глава кабмина.
Днем ранее глава британского правительства обратился к согражданам с предупреждением о лавинообразном наступлении омикрон-штамма. Джонсон подчеркнул, что прививка двумя дозами не столь эффективна против нового штамма, а потому необходимо введение третьей дозы.
В начале месяца официальный Лондон на фоне появления омикрон-штамма ужесточил правила въезда в Британию. Теперь все въезжающие старше 12 лет обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР- или LFD-теста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а был ли заболеший?
все указывает на то что это фейк.
и такие фейки уже неоднократно были.
яя напомню, ТЕСТА на омикрон НЕ Существует.
Вот так, с ЛЖИВЫХ СЛОВ доказаного лжеца и других лжецов, которые накануне хохотали, рассуждая, как будут веселиться на Рождественских вечеринках! Сами они с самого начала масок не носят (только лицемерно на 3 минуты для фото). Бессмысленные меры ограничений нужны им только для психологических атак на населения, для манипуляций и психологической операции всемирного масштаба. Паника - только для чел-овец, sheeple, это приём превращения народа в безмозглую массу, напуганную и потому легковерную, сбивающуюся в кучу, в точности, как овцы на пастбище. А собаки брешут и загоняют овец хоть на стрижку, хоть на убой. Отсюда патетика Джонсона: "бустеры" нужны ради "борьбы" с "омикроном", чтобы "укрепить защитную стену" от "страшного омикрона" и бла-бла-бла, с утрированной трагической миной, и это все при том, что врачи из ЮАР сказали, что это очень мягкий вариант. Главный посыл Джонсона - переколоть всех, кто старше 18 лет Третьей дозой! Т.е. Бигфарма, в лице каждого акционера стала богаче на 10млрд $, и это только за счёт "омикрона"! Следите за деньгами! Между прочим, Джонсон велел всех медиков отправить от "рутинного лечения" исключительно на уколы, а другие пусть умирают! Медициной заправляют политики в стиле отрубания головы при головной боли, именно поэтому такие ПЛАЧЕВНЫЕ для народов и стран РЕЗУЛЬТАТЫ! А для элит, цель которых - депопуляция силами депопулируемых и за из счёт, результаты, превосходящие их планы...
Уже была информация, что нужно ревакцинироваться через 4-5 месяцев от омикрона.
Только 1? Только сейчас?
Не вижу доказательств, что ревакцинация действует на омикрон.
А то легко Джонсону призывать..
К тому же, всём рекомендую, ПЕРЕД ревакцинацией провериться, а вдруг есть иммунитет, причём может быть и после болезни?
А иначе ревакцинируют, а человек-то болел "на ногах". И антитела есть, но после болезни.
Частое явление.