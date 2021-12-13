В вакцинированных Нидерландах резко выросла смертность
В Нидерландах быстрыми темпами растет смертность, которая уже превышает не только среднюю за прошлые годы, но и прошлогоднюю, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации.
На данный момент в стране от ковида вакцинировано около 75% населения (более 90% взрослых), сообщает Nakanune.ru со ссылкой на CBS.
Резкий рост смертности начался в сентябре. Сначала это было около 7%, но затем цифры начали угрожающе расти. На 48-й неделе (закончилась 5 декабря) в стране умерли более 4300 человек, что почти на 1300 (на 43%) выше ожидаемого количества смертей. При этом на ковид пришлось только 249 смертей.
В итоге ковидная смертность сейчас примерно такая же, как и год назад. Таким образом, массовая вакцинация не защитила людей от ковида, но привела к огромному росту смертности в целом, отмечает издание.
Повышенная смертность отмечается во всех возрастных группах, но наиболее сильно в возрасте старше 80 лет - более 50%.
Всего в Нидерландах от ковида официально умерли около 20 000 человек. Общий рост смертности примерно в два раза превышает это количество.
Ранее Накануне.ru уже отмечало, что в странах Европы наблюдается высокая смертность, которая превышает прошлогодню. По данным издания, это может быть как напрямую связано с вакцинацией, так и быть последствием принимаемых мер. При этом власти практически всех стран заявляют одно и то же: нужно продолжать ковид-вакцинацию, хотя опыт многих стран показывает, что стало только хуже.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ну если вы не понимаете, то возможно вам лучше больше читать, чем писать
Зачем журналисы пишут про всякие нидерланды и германии, а то, что в России смертность от ковида на данный момент самая высокая В МИРЕ молчок. Российское "здравохранение" уже почти сравнялось по "эфективности" с американским по всем параметрам. А в сми молчок. Обоср... (ой!) обкакались и сказать нечего? А как дышали в начале эпидемии, мол у нас всё лучше, а теперь реальность ставит болтунов на место.
Суждений типа "во всем мире" ваш оппонент не высказывал.А ,вот к его прогнозу"Значит в РФ весной будет мор вакцинированных от 50 и старше."вам пренепременно следует прислушаться.Шутите больше,не хамите форумчанам,могут не успеть простить!Снимите деньги со счетов,не экономьте.И помните,нам вас будет не хватать!Свой ник кому завещать будете?Или как?
Я тоже знал одного деятеля,ктати,его имя тоже на букву "о" начиналось.
Так вот,он когда ему по существу возразить было совершенно нечего,он или придирался к грамматическим ошибкам или говорил,что ты мол иноагент.-)
Да нет... Просто Святую Инквизицию не надо было разгонять...????