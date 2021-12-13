В вакцинированных Нидерландах резко выросла смертность

16:58 13.12.2021

В Нидерландах быстрыми темпами растет смертность, которая уже превышает не только среднюю за прошлые годы, но и прошлогоднюю, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации.

На данный момент в стране от ковида вакцинировано около 75% населения (более 90% взрослых), сообщает Nakanune.ru со ссылкой на CBS.

Резкий рост смертности начался в сентябре. Сначала это было около 7%, но затем цифры начали угрожающе расти. На 48-й неделе (закончилась 5 декабря) в стране умерли более 4300 человек, что почти на 1300 (на 43%) выше ожидаемого количества смертей. При этом на ковид пришлось только 249 смертей.

В итоге ковидная смертность сейчас примерно такая же, как и год назад. Таким образом, массовая вакцинация не защитила людей от ковида, но привела к огромному росту смертности в целом, отмечает издание.

Повышенная смертность отмечается во всех возрастных группах, но наиболее сильно в возрасте старше 80 лет - более 50%.

Всего в Нидерландах от ковида официально умерли около 20 000 человек. Общий рост смертности примерно в два раза превышает это количество.

Ранее Накануне.ru уже отмечало, что в странах Европы наблюдается высокая смертность, которая превышает прошлогодню. По данным издания, это может быть как напрямую связано с вакцинацией, так и быть последствием принимаемых мер. При этом власти практически всех стран заявляют одно и то же: нужно продолжать ковид-вакцинацию, хотя опыт многих стран показывает, что стало только хуже.