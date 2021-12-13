В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности для полумиллиарда человек

09:30 13.12.2021

Более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В организации подчеркнули, что причиной этого стали проблемы в системах здравоохранения в период пандемии.

"Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты", — отмечается в докладе организации.

По мнению экспертов ВОЗ, пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организации, впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.

В связи с этим гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.