В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности для полумиллиарда человек
Более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В организации подчеркнули, что причиной этого стали проблемы в системах здравоохранения в период пандемии.
"Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты", — отмечается в докладе организации.
По мнению экспертов ВОЗ, пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организации, впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.
В связи с этим гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
придумывать не надо. Всё уже придумано.
Цифровые платформы, вроде "Сбера", уже начали строиться. Через них-то и будет всё осуществляться.
Кто знает, что доставит вам завтра курьер от платформы под видом пиццы или арбидола?
Почему они идут на закланье,следуя "рекомендациям" этого лживого ВОЗ и стоящими за ней Бигфармы и мирового финансового олигархата?
Почему нам льют в уши ,что так все делают на Западе и поэтому нам тоже так нужно делать?
А если завтра они будут пожирать младенцев,есть мертвячину или сношаться с животными,России тоже так нужно поступать-)
Где здравый смысл и логика?
Идет планомерное уничтожение экономик стран и сокращение населения.
Такое впечатление,что властям инциаторы ковидобесия что-то пообещали.
Мол,вы тоже окажитесь в том "золотом миллиарде",если будете поступать так как мы вам указываем.
Вот они как ослы и идут за общанной морковкой,которую отодвигают от них всё дальше и дальше.
Никакой пандемии нигде нет,это ясно,как божий день.
Также как и эмидемий нет ни в одной из стран мира.
А вот истерия в СМИ,психоз,нарушение прав человека,гребаные локдауны,требование ношения грязных намордников,уколы всякими шмурдяками,какие-то санитарные паспорта-это везде поголовно.
Запад никогда в истории нам друзьями не был и не будет.
Просто пусть зарубят это себе на носу,что в мире по сути развязана третья мировая война в интересах в первую очередь англосаксов и их союзников.
План Гейтса и Рокфеллеров по сокращению численности населения планеты вступил в завершающую стадию. Ковид был дымовой завесой. Первые полмиллиарда на выбывание обозначены. Осталось сократить ещё 5. Ждёт новых шоу . Что придумают на этот раз ?
а что ВОЗ теперь и за экономисту отвечает так же?
какое отношение ВОЗ имеет к подобным оценкам?
ВОЗ даже со своими прямыми функциями не справляется - пытается всю планету под арест посадить..
далее.
в реальности все происходит с точностью до наоборот.
сколько людей в сша НЕ имеют доступа к медицине?
а сколько людей не получили медицинской помощи из-за Запретов Государства за последние пару лет?
ВОЗ Уже создала политическую систему в которой человеку Отказывают в Медицинской Помощи из-за остутствия справки о сделанном Генном Уколе!!!
это Чудовищное Нарушение кодекса врача существующего много сотен лет!!!
причем это нарушение даже Существующих кодексов медицинских организций на западе Сегодня.
практически Все они ЗАПРЕЩАЮТ Отказывать в помощи пациентам - даже в случае Прямой Опасности для врача... Врачу Запрещено Отказывать в помощи поциенту!!!
и вы Посмотрите Вокруг себя...
такие запреты на оказание медицинской помощи тн "невакцинированным" - стали Государственной политикой.
вот к чему привело Вмешательство Гоасударства в медицину.
Одно непонятно. Людей на планете 8 миллиардов, если вымрет 140 миллионов русских, это "большое число" никак не изменится. Смысл какой всех этих телодвижений, кроме как "умереть красиво"? Ведь последний умирающий, "выключая свет в стране", может и по "красной кнопке" клацнуть... Ему будет пофиг как сдохнет "миллиард всех в белом"...