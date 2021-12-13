В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности для полумиллиарда человек

Более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В организации подчеркнули, что причиной этого стали проблемы в системах здравоохранения в период пандемии. 

"Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты", — отмечается в докладе организации.

По мнению экспертов ВОЗ, пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организации, впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.

В связи с этим гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, уделив особое внимание системам первичной помощи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2021, 17:19
    Гость: Ничего

    придумывать не надо. Всё уже придумано.
    Цифровые платформы, вроде "Сбера", уже начали строиться. Через них-то и будет всё осуществляться.
    Кто знает, что доставит вам завтра курьер от платформы под видом пиццы или арбидола?

  2. 13.12.2021, 15:52
    Гость: А,что власти РФ это сами не видят?

    Почему они идут на закланье,следуя "рекомендациям" этого лживого ВОЗ и стоящими за ней Бигфармы и мирового финансового олигархата?
    Почему нам льют в уши ,что так все делают на Западе и поэтому нам тоже так нужно делать?
    А если завтра они будут пожирать младенцев,есть мертвячину или сношаться с животными,России тоже так нужно поступать-)
    Где здравый смысл и логика?
    Идет планомерное уничтожение экономик стран и сокращение населения.
    Такое впечатление,что властям инциаторы ковидобесия что-то пообещали.
    Мол,вы тоже окажитесь в том "золотом миллиарде",если будете поступать так как мы вам указываем.
    Вот они как ослы и идут за общанной морковкой,которую отодвигают от них всё дальше и дальше.
    Никакой пандемии нигде нет,это ясно,как божий день.
    Также как и эмидемий нет ни в одной из стран мира.
    А вот истерия в СМИ,психоз,нарушение прав человека,гребаные локдауны,требование ношения грязных намордников,уколы всякими шмурдяками,какие-то санитарные паспорта-это везде поголовно.
    Запад никогда в истории нам друзьями не был и не будет.
    Просто пусть зарубят это себе на носу,что в мире по сути развязана третья мировая война в интересах в первую очередь англосаксов и их союзников.

  3. 13.12.2021, 14:23
    Гость: Гость

    План Гейтса и Рокфеллеров по сокращению численности населения планеты вступил в завершающую стадию. Ковид был дымовой завесой. Первые полмиллиарда на выбывание обозначены. Осталось сократить ещё 5. Ждёт новых шоу . Что придумают на этот раз ?

  4. 13.12.2021, 13:28
    Гость: g

    а что ВОЗ теперь и за экономисту отвечает так же?
    какое отношение ВОЗ имеет к подобным оценкам?
    ВОЗ даже со своими прямыми функциями не справляется - пытается всю планету под арест посадить..
    далее.
    в реальности все происходит с точностью до наоборот.
    сколько людей в сша НЕ имеют доступа к медицине?
    а сколько людей не получили медицинской помощи из-за Запретов Государства за последние пару лет?
    ВОЗ Уже создала политическую систему в которой человеку Отказывают в Медицинской Помощи из-за остутствия справки о сделанном Генном Уколе!!!
    это Чудовищное Нарушение кодекса врача существующего много сотен лет!!!
    причем это нарушение даже Существующих кодексов медицинских организций на западе Сегодня.
    практически Все они ЗАПРЕЩАЮТ Отказывать в помощи пациентам - даже в случае Прямой Опасности для врача... Врачу Запрещено Отказывать в помощи поциенту!!!
    и вы Посмотрите Вокруг себя...
    такие запреты на оказание медицинской помощи тн "невакцинированным" - стали Государственной политикой.
    вот к чему привело Вмешательство Гоасударства в медицину.

  5. 13.12.2021, 13:07
    Гость: Старый

    Одно непонятно. Людей на планете 8 миллиардов, если вымрет 140 миллионов русских, это "большое число" никак не изменится. Смысл какой всех этих телодвижений, кроме как "умереть красиво"? Ведь последний умирающий, "выключая свет в стране", может и по "красной кнопке" клацнуть... Ему будет пофиг как сдохнет "миллиард всех в белом"...

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