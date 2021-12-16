В США предложили объявить Россию спонсором терроризма

11:24 16.12.2021

Сенатор-республиканец Джим Риш предложил объявить Россию государством — спонсором терроризма, а также направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году.

В поддержку проекта закона Риша - «Акта, гарантирующего Украине автономию путем укрепления ее обороны» - выступили еще восемь сенаторов от Республиканской партии США, пишет газете «Известия».

В документе подчеркивается, что законодатели учитывают «наращивание» российских войск на украинской границе, а также обеспокоены потенциальной угрозой «вторжения в середине января».

«Учитывая, что администрация Белого дома не отреагировала на данную угрозу, я представил законопроект, который немедленно предоставит Украине финансовую поддержку. Мы не можем ожидать благоприятного момента, чтобы ответить на агрессию РФ. Конгресс должен продолжить поддерживать украинский народ и его право на суверенитет, а также на самооборону», — пояснил Риш.