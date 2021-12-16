В США предложили объявить Россию спонсором терроризма
Сенатор-республиканец Джим Риш предложил объявить Россию государством — спонсором терроризма, а также направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году.
В поддержку проекта закона Риша - «Акта, гарантирующего Украине автономию путем укрепления ее обороны» - выступили еще восемь сенаторов от Республиканской партии США, пишет газете «Известия».
В документе подчеркивается, что законодатели учитывают «наращивание» российских войск на украинской границе, а также обеспокоены потенциальной угрозой «вторжения в середине января».
«Учитывая, что администрация Белого дома не отреагировала на данную угрозу, я представил законопроект, который немедленно предоставит Украине финансовую поддержку. Мы не можем ожидать благоприятного момента, чтобы ответить на агрессию РФ. Конгресс должен продолжить поддерживать украинский народ и его право на суверенитет, а также на самооборону», — пояснил Риш.
Комментарии читателей Оставить комментарий
К тому,что сша ставит ярлыки всем странам и обливает своей желчью Россию, все уже давно привыкли. Северная Америка-это вообще "замечательный регион",который собрал под свое крыло всю шваль со всего мира,вот они и высказываются в меру своих умственных способностей.
Но мне очень понравилась фраза "направить киевским властям $450 млн".
Америка ничего не делает бесплатно! Спрашивается на что пойдут эти деньги и кто их потом будет возвращать сша? Обычно сша обозначает цифру выделенных денег какой-то стране,а в результате сбрасывает в эту страну старую технику,которую не хочет сама утилизировать,а также просроченные лекарства и т.д. Единсвенное,что можно получить от сша ну абсолютно бесплатно-это геморрой!
МКУ на самом деле феномен, созданный из воздуха и существующий только в информационном пространстве России. Конечная цель проекта - запугать россиян предполагаемой «украинской» угрозой, расставив максимально чувствительные акценты, такие как терроризм и неонацизм. Более того, даже российские неонацистские круги были довольно растеряны, так как сообщалось о первой волне арестов, потому что о группе МКУ никто раньше не слышал. Представьте, как они могли быть ошеломлены, как только увидели арестованных собственных товарищей, в том числе и тех, кто работает с организацией Русского Корпуса. ФСБ утверждает, что МКУ создал гражданин Украины Егор Краснов специально с целью распространения неонацистских идей в России и совершения террористических актов. Единственная проблема с заявлением в том, что Егор Краснов остался в тюрьме с 10 января 2020 года после ареста украинской полицией. В свою очередь, первое в истории упоминание о МКУ датировано 29 января 2021 года. Так, если вкратце, группа, о которой никто не слышал и чей «руководитель» уже больше года сидел в тюрьме в Украине, утверждала, что успешно руководила неонацистской сетью по России и даже стояла за внутренним дес табилизационные усилия. Как же смешно, действительно, утверждать такие наглые усилия возможно даже в стране, где все аспекты жизни людей остаются под полным контролем силовых структур!
Американцы продолжают настаивать, но выйдет! Не нападем! :-)
Лавров посожалеет опять
Кумедь. Комментировать нечего. Особенно после ареста участников украинской сети МКУ, по организации массовых убийств.