Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси

16 декабря вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения.

Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши, сообщает Пограничный комитет Беларуси.

В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2021, 17:13
    Гость: Знахарь

    У русофобов и белорусофобов знатно пригорает.
    Об этом свидетельствует лихорадочная работа информационных гастарбайтеров по купированию нанесенного информационного ущерба.

  2. 17.12.2021, 17:08
    Гость: Вот так то.

    Как живут в Беларусии и как живут в России я прекрасно знаю. Но так же знаю как живут в Польше так как не скажу что часто но раз 5-6 за год бываю в Польше , езжу туда в командировки по неделе примерно там живу. Так что сравнить могу. И сравнение далеко не в пользу России и Беларусии.

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