Правительство Южной Кореи помиловало экс-президента Пак Кын Хе

Власти Южной Кореи приняли решение о помиловании экс-президента Пак Кын Хе, которая отбывает 24-летний тюремный срок по обвинению в коррупции.

Как пишет РБК, данное решение было принято в связи с ухудшением состояния здоровья 69-летней Хе, за  2021 год она была трижды госпитализирована из-за болей в плече и пояснице, а также перенесла операцию.

Пак Кын Хе возглавила страну в 2013 году. Спустя три года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал. По версии следствия, близкая подруга президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой, вымогала деньги у крупных корпораций, таких как Samsung и Lotte.

Президентские полномочия Хе были приостановленыв 2017 году после процедуры импичмента. Прокуратура требовала осудить ее на 30 лет заключения и оштрафовать на 118,5 млрд вон. В апреле 2018 года она была приговорена к 24-м годам лишения свободы и штрафу в 18 млрд вон за разглашение государственной тайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток. После этого приговор пересматривался, и в январе этого года Верховный суд страны оставил в силе 20-летний тюремный срок для бывшей главы государства по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2021, 09:05
    Гость: Шило

    Правильно!!! Не пойму, о военной тайне, кому ее можно продать!? Ну в остальном, год условно, нормально

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