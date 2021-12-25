Украинский скандал «Вагнергейт»

11:26 25.12.2021

Все уже наслышаны о скандале на Украине, названном журналистами «Вагнергейт». Эта история длится уже более года с разной степенью хайпа, то затихая, то вновь возвращаясь на первые полосы после высказываний украинских политиков

А также после появления новых данных, озвученных действующими или бывшими представителями разведки Украины.

Напомним хронологию событий с того момента, когда мы вообще узнали о них из новостных лент.

Летом 2020 года под Минском в одной из тихих гостиниц спецслужбами Беларуси были задержаны несколько человек, якобы являющихся служащими частной военной компании «Вагнера». Власти Белоруссии предъявили задержанным обвинение в планировании организации массовых беспорядков в Минске в период предстоящих вскоре президентских выборов.

Однако через некоторое время обвинения с этих людей были сняты, все они переправлены в Россию, после чего о них практически забыли. Примечательно, что между задержанием «вагнеровцев» и их отправкой в Россию власти Украины предложили Минску депортировать задержанных «вагнеровцев» на Украину, где они якобы обвиняются в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне непризнанных донбасских республик.

Минск вполне ожидаемо отказал, и вскоре представители спецслужб Украины предали огласке некоторые подробности провалившейся спецоперации ГУР Украины по заманиванию и последующему задержанию «вагнеровцев» при пролете транзитом над территорией Украины.

Сразу проясним, чтобы потом не возникало вопросов. В РФ организация и деятельность частных военных компаний законодательно запрещена. Логично предположить, что юридически никакой ЧВК «Вагнера» не существует. Поэтому слово «вагнеровцы» и подобные взяты в кавычки.

За год, прошедший после инцидента, история обросла откровениями высших руководителей и представителей спецслужб Украины. Кроме того, не так давно известная компания Bellingcat выпустила своё текстовое «расследование» данного случая.

Постараемся суммировать и выстроить в логический ряд ту информацию, что мы имеем на сегодня.

В 2019 году, еще во время президентства Петра Порошенко, украинские спецслужбы задумали операцию по выманиванию и задержанию лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в конфликте на востоке Украины. Порошенко дал «добро» на подготовку и проведение этой спецоперации.

Общий план операции был следующим: организовать сбор, перемещение интересующих ГУР людей в Белоруссию, потом дальнейший вылет к «месту работы», а затем под предлогом угрозы безопасности принудить к посадке самолет, следующий из Минска в место назначения, и задержать находящихся на его борту «вагнеровцев».

С целью привлечения интересующих ГУР «вагнеровцев» украинские разведчики создали фейковый сайт уже несуществующего ЧОП «МАР» (которое подозревали в том, что это – ЧВК), посредством размещения объявлений на сайте «Авито». Таким образом при переписке от имени руководства фейковой компании собирались личные данные откликнувшихся на объявления людей, а также осуществлялась организация их сбора в одну группу, которую по легенде ГУР собирались отправить для работы в одну из стран дальнего зарубежья.

К лету 2020 года группу удалось собрать, организовать и оплатить их поездку в Белоруссию, где они должны были сесть на самолет, следующий в Стамбул. Однако в этот момент с санкции президента Зеленского конечный этап проведения операции отложили на несколько дней. Со слов бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбы, причину обосновали возможным срывом соглашения о перемирии на Донбассе.

Украинской разведке пришлось спешно через турфирмы заказывать новые билеты, а также оплатить пребывание «вагнеровцев» в отеле в ожидании следующего авиарейса.

Что заставило Владимира Зеленского отложить проведение операции на самом деле – неизвестно. Позже Зеленский скажет, что «…это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – это правда».

За пару дней до дня вылета «вагнеровцы» были задержаны КГБ Белоруссии, и произошло то, о чем мы говорили ранее.

И вот теперь самое вкусное.

Понятно, что все откровения бывшего руководителя операции Бурбы, а также Зеленского и его окружения не могут дать нам полную картину произошедшего.

Но у нас есть хронология и некоторые опубликованные подробности событий, а значит, мы можем вычислить, что же произошло на самом деле.

Первый тезис. Дело в том, что «наемники» – довольно узкая группа людей с реальным боевым опытом, где (образно выражаясь) «все друг друга знают» и доверять могут только условным «своим» или их проверенному источнику. Эта же парадигма распространяется и на внешние источники информации, в том числе объявления о наборе на работу или же общедоступные контакты на сайтах или других ресурсах.

Другими словами, общение по работе происходит только в узких кругах «посвященных», все внешние источники информации проверяются через сеть своих личных знакомств. Эти люди понимают, чем рискуют, поэтому не станут высылать свои подробные данные типа анкет или автобиографий «левым» конторам не из списка проверенных.

Второй тезис. Все так называемые ЧВК находятся под кураторством спецслужб той страны, где они базируются. Здесь нет исключений. Соответственно, при поступлении новых данных (в нашем случае – объявления о наборе и активности «ожившей» компании «МАР») они практически сразу оказываются у кураторов.

Третий тезис. Никто в здравом уме не станет ждать целый год гипотетический контракт с непонятной конторой, если есть другие предложения от проверенных нанимателей. А они, судя по публикациям в сети и репортажам из телевизора, есть, и в достаточном количестве.

Отсюда следует неизбежный вывод: информация о внезапно «ожившей» конторе «МАР» незамедлительно легла на стол куратора от спецслужб России и, естественно, была подвергнута проверке и анализу. Ясное дело, что спецслужбы РФ прекрасно осведомлены о реальной ситуации с «ЧВК» на своей территории. Поэтому эта линия информации сразу же была поставлена под контроль.

Спецслужбы РФ могли под видом соискателя, откликнувшегося на объявление о наборе сотрудников ЧВК, подсунуть гуровцам крота с заранее подготовленной легендой. По мере общения с украинскими разведчиками крот передавал своим кураторам нюансы их запросов, контактные данные и прочую информацию. Попутно скармливая спецслужбам Украины откровенную дезу.

Вполне логично предположить, что игра украинской разведки была вычислена практически на старте. Далее оставалось наблюдать за развитием операции украинских спецслужб и планировать мероприятия по её нейтрализации.

Чтобы не вызвать подозрений, проведение контроперации должно было совпасть с началом финальной фазы операции, задуманной украинцами. То есть в последний момент «вагнеровцы» должны были красиво соскочить и заставить украинских разведчиков каким-либо образом выдать себя. Что, собственно, и произошло вскоре после того, как «вагнеровцы» были задержаны КГБ Белоруссии.

Скорее всего, российские контрразведчики, чтобы исключить возможность утечек информации и провала собственной операции, «сыграли» белорусских спецслужбистов втёмную, подкинув информацию о нахождении группы «вагнеровцев» и легенду о цели их пребывания на территории Белоруссии. Когда же правительство Украины стало заявлять о претензиях на депортацию «вагнеровцев» в Украину, тем самым раскрывая действия своей разведки, Москва оповестила КГБ и Лукашенко о сути своей операции. Поэтому вскоре «вагнеровцев» тихо и спокойно переправили в Россию.

А на Украине разразился тот самый «вагнергейт», который и указал на полный провал операции украинских спецслужб. Полетели головы, а последствия аукаются украинской власти и по сей день.

Впрочем, это лишь версия, основанная на имеющейся в открытых источниках информации и знании некоторых аспектов деятельности так называемых «ЧВК» и спецслужб. Что же произошло на самом деле мы узнаем только спустя время. Но это не точно...

Автор: Дмитрий Трухин