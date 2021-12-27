В Дании с 80% вакцинированных установлена рекордная заболеваемость COVID-19
Министерство здравоохранения Дании зарегистрировало 27 декабря рекордное суточное количество случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии - 16 164 заражений.
Предыдущий антирекорд в Дании был зафиксирован в воскресенье и составил 14 844 новых случаев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.
При этом в стране полную вакцинацию прошли более 77% жителей, а более 82% получили минимум одну дозу вакцины.
По данным сайта Worldometer, с начала пандемии в Дании COVID-19 заразились 715 000 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое смешное, что так называемые "эпидемиологи" не знают истории вопросов вакцинации, похоже некоторые даже не читают книг, например -"Вирусомания". Вакцинация не останавливала даже бактерицидные заболевания (а вирусные останавливать сложнее многократно, из-за отсутствия методов снижения активности вирусов) и даже 100% вакцинация не гарантировала остановку заболеваемости. Врачи ведь помнят что - "вакцинация есть оружие проигранной войны", т.е применялась обычно на излёте заболеваний и потому отнють не благодаря вакцинациям болезни уходили.
Лично у меня есть подозрение, что и современные представления об иммунитете весьма далеки от истины.
Есть и такие системные ошибки как представление, что болезнь передаётся лишь непосредственно от человека к человеку. В действительности заражения могут существовать достаточно долго и без человеческих носителей и переносится может на одежде,волосах, предметах (мобильниках например) и т.д. и т.п., поэтому "иммунитет" не гарантирует от переноски заражений и от заражений других.
А что есть "западная" "вацинация" вообще непонятки. Идея РНК не работает. "Спутник" же сам является источником заболеваний, причём напоминаю что Г. пытается делать новый вирус в действительности. Генерация антител помогает, но ковид бьёт и по антителам. Хорошо хоть болезнь не столь и страшная для большинства людей. Страшной является реакция недофашистов дорвавшихся до власти по всему миру.
Кто вам такое сказал?
Смертность от гриппа больше. Течение всегда тяжелое и нет никакого лечения. Только сбивают температуру, если очень высокая.
А лечат осложнения, а не грипп. Симптому - всокая температура (обязательно), ломота в суставах, боль за гралами и т.п.
Сколько живу- о "бессимптомном грипае" слышать не приходилось.
То есть ОРВИ- не грипп.
Как кто, а ч гриппом болею очень редко . Был один год, дважды с интервалом в пару месяцев, зато потом 10 лет не было.
При этом частые ОРЗ.
А "От гриппа" считаете надо ф кцЫннироватьсяч?
Подумайте сами- грипп каждый год "приходит" разный и-птичий, свинячий, мышачий, наперёд неизвестно. Колют а конце августв-сентябре. А ведь вакцину ещё надо изготовить и доставить.
То есть это укол от чего угодно, только не от гриппа.
Второй год мы наблюдаем театр абсурда с ковидлой.
Мне, честно говоря по барабану, что там в Дании.
Но вот в России это шоу конечно.
Смотрел тут намедни 5 минут "Золотой граммофон" по ТВ.
Зал битком, ни одной маски.
Видимо тоже серебром все опрыскали. ))))
Ну и где крики, что виноваты те, кто не хочет квар-коды? (которых зачем-то называют антиваксерами).
Да и сама вакцина похоже туфта.. Друг у друга скопировали одну и ту же гнилую астра-зенеку и вот результат, вирус смеется над всеми!