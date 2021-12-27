В Дании с 80% вакцинированных установлена рекордная заболеваемость COVID-19

22:05 27.12.2021

Министерство здравоохранения Дании зарегистрировало 27 декабря рекордное суточное количество случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии - 16 164 заражений.

Предыдущий антирекорд в Дании был зафиксирован в воскресенье и составил 14 844 новых случаев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

При этом в стране полную вакцинацию прошли более 77% жителей, а более 82% получили минимум одну дозу вакцины.

По данным сайта Worldometer, с начала пандемии в Дании COVID-19 заразились 715 000 человек.