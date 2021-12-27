Суд в Минске приговорил гражданина России к 11 годам лишения свободы
Минский городской суд приговорил 21-летнего российского гражданина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы
Дудникова задержали в мае, позже обвинили в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь. По версии следствия, он администрировал Telegram-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (деятельность террористической организации в стране запрещена).
Дудников озвучил и распространил больше 50 аудиозаписей, в которых призывал к свержению власти в стране. В июне написал явку с повинной. В эфире госТВ тогда же показали кадры, где россиянин рассказал, что сотрудничает со следствием.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и он русский?
Берко типичное еврейское имя от Борух, Бер. Сквира, Бердичев Бердичев - местечки полосы оседлости евреев.
Что заткнулись любители кидать пластиковые стаканчики в спецназ?
Ну,если с повинной - лет 5-7 было бы в самый раз.
Видимо,много нагадил.
Молодец Лука. Вовремя насыпал соли на одно место Путину. Как раз накануне встречи. Знай наших.