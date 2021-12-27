Суд в Минске приговорил гражданина России к 11 годам лишения свободы

17:11 27.12.2021

Минский городской суд приговорил 21-летнего российского гражданина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы

Дудникова задержали в мае, позже обвинили в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь. По версии следствия, он администрировал Telegram-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (деятельность террористической организации в стране запрещена).

Дудников озвучил и распространил больше 50 аудиозаписей, в которых призывал к свержению власти в стране. В июне написал явку с повинной. В эфире госТВ тогда же показали кадры, где россиянин рассказал, что сотрудничает со следствием.