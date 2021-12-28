Талибы открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле

Боевики террористического движения "Талибан", запрещенного в России, открыли стрельбу по женщинам, принимавшим участие в акции протеста у бывшего Министерства по делам женщин в Кабуле, сообщает РИА Новости.

Вышедшие на улицы требовали "работы, еды и свободы". "Да здравствует человечество", "Мы ​​— голос голодного народа", было написано на плакатах.

Данных о пострадавших пока нет.

После прихода к власти "Талибан" упразднил Министерство по делам женщин. Сейчас женщины не могут свободно выходить на улицу, пользоваться косметикой, показывать лицо в общественных местах.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.12.2021, 16:05
    Гость: ***

    Вдогонку: помните к/ф "Моя прекрасная леди"(на английском), так там отец Элизы Дулитл сказал: "The woman's place is in the kitchen"! ... "Место женщины - это кухня!" А эти чего хотят? Возомнили из себя "маргарет тетчер" - талибы им покажут "кузькину мать-перемать" ...

  2. 28.12.2021, 15:17
    Гость: g

    вы были-то хотя бы раз в мусульманском мире?
    это кстати недалеко - в рф огромная община.
    мне довелось пожить на ближнем востоке.
    99% того что вам впаривают Левацкие газеты про ислам - это Ложь.
    как впрочем и по всем остальным вопросам.
    в реальности женщина в исламе защищена Больше чем мужчина.
    разумеется, вместе с защитой идут обязанности - вы не получаете ничего за просто так.. даже если вам кажется иначе.
    мужчина в исламе имеет массу Обязательств, женщина нет..
    например мужчина Обязан содержать женщину и детей, гарантировать ей крышу над головой и равное отношение в семье. при этом мужчина не имеет прав на имущество жены например.
    бывают ли тн перегибы?
    да бывают, но Намного РЕЖЕ чем в системе Государственного Кагала..
    я не говорю что это идельная система, вовсе нет.
    именно проживание в мусульманском мире привело меня к Осознанию что я лично - христианин. меня так воспитали и я придерживаюсь Отличных от ислама воззрений. это однако не делает нас врагами.
    они живут как они хотят, мы живем как мы хотим.
    этот ваш бред мне смешно читать.

  3. 28.12.2021, 14:42
    Гость: Аллилуйя.

    Государственным СМИ РФ запретили называть террористов из «Талибана» запрещенными в России

  4. 28.12.2021, 14:15
    Гость: старый солдат

    Что Вы знаете об Исламе - мировой религии? Боюсь что ничего совсем, и ещё меньше Вы знаете про Православие!!! Иначе не позволили бы себе подобный опус...
    О каком равноправии Вы пишете, если мужчина и женщина - это вообще разные зверьки с достаточно сильно отличающимися туловищами, условиями восприятия окружающего Мира и вообще программой Жизни!!??? Кто и какое равноправие и где должен признать??! Вам, наверно, очень и очень сильно промыли мозги феминистической-сатанинской идеологией... Мне искренне жаль Вас. Без Бога живёте, увы... =(

  5. 28.12.2021, 13:51
    Гость: Лариса

    ислам - самая реакционная религия в отношении женщин.
    много женщин будет изнасиловано и убито, прежде чем признают их равноправие с мужчинами в исламском мире.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Где хорошо, там и родина?
Путин
Путин о вакцинации: «В советское время никто не спрашивал - шлеп, шлеп»
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
В НАТО заявили об отсутствии обязательств не расширяться на восток
Армата. Т-14
«Ростех» запустил серийное производство танка «Армата»
Избранное
Выбор Армении: распыление нации, потеря государства
Основные причины вздутия живота и как это облегчить
«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»
Экстренная помощь: как отбелить белую скатерть?
Дежа вю: очень сильно теракт в Афганистане начинает напоминать теракт 911, который якобы совершила группировка Бен Ладена
«Не брат ты мне»: что не так с историей культового российского фильма на Netflix и бандеровцами
Геномные изменения человеческих эмбрионов - шаг вперед
Подсчитали – прослезились: в странах Балтии люди живут богаче, чем в России
Всебелорусское народное собрание: Лукашенко делает выводы из ситуации 2020 года
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Нулевой пациент «Сон не в руку»