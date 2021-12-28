Талибы открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле

12:30 28.12.2021

Боевики террористического движения "Талибан", запрещенного в России, открыли стрельбу по женщинам, принимавшим участие в акции протеста у бывшего Министерства по делам женщин в Кабуле, сообщает РИА Новости.

Вышедшие на улицы требовали "работы, еды и свободы". "Да здравствует человечество", "Мы ​​— голос голодного народа", было написано на плакатах.

Данных о пострадавших пока нет.

После прихода к власти "Талибан" упразднил Министерство по делам женщин. Сейчас женщины не могут свободно выходить на улицу, пользоваться косметикой, показывать лицо в общественных местах.