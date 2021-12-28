Талибы открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле
Боевики террористического движения "Талибан", запрещенного в России, открыли стрельбу по женщинам, принимавшим участие в акции протеста у бывшего Министерства по делам женщин в Кабуле, сообщает РИА Новости.
Вышедшие на улицы требовали "работы, еды и свободы". "Да здравствует человечество", "Мы — голос голодного народа", было написано на плакатах.
Данных о пострадавших пока нет.
После прихода к власти "Талибан" упразднил Министерство по делам женщин. Сейчас женщины не могут свободно выходить на улицу, пользоваться косметикой, показывать лицо в общественных местах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вдогонку: помните к/ф "Моя прекрасная леди"(на английском), так там отец Элизы Дулитл сказал: "The woman's place is in the kitchen"! ... "Место женщины - это кухня!" А эти чего хотят? Возомнили из себя "маргарет тетчер" - талибы им покажут "кузькину мать-перемать" ...
вы были-то хотя бы раз в мусульманском мире?
это кстати недалеко - в рф огромная община.
мне довелось пожить на ближнем востоке.
99% того что вам впаривают Левацкие газеты про ислам - это Ложь.
как впрочем и по всем остальным вопросам.
в реальности женщина в исламе защищена Больше чем мужчина.
разумеется, вместе с защитой идут обязанности - вы не получаете ничего за просто так.. даже если вам кажется иначе.
мужчина в исламе имеет массу Обязательств, женщина нет..
например мужчина Обязан содержать женщину и детей, гарантировать ей крышу над головой и равное отношение в семье. при этом мужчина не имеет прав на имущество жены например.
бывают ли тн перегибы?
да бывают, но Намного РЕЖЕ чем в системе Государственного Кагала..
я не говорю что это идельная система, вовсе нет.
именно проживание в мусульманском мире привело меня к Осознанию что я лично - христианин. меня так воспитали и я придерживаюсь Отличных от ислама воззрений. это однако не делает нас врагами.
они живут как они хотят, мы живем как мы хотим.
этот ваш бред мне смешно читать.
Государственным СМИ РФ запретили называть террористов из «Талибана» запрещенными в России
Что Вы знаете об Исламе - мировой религии? Боюсь что ничего совсем, и ещё меньше Вы знаете про Православие!!! Иначе не позволили бы себе подобный опус...
О каком равноправии Вы пишете, если мужчина и женщина - это вообще разные зверьки с достаточно сильно отличающимися туловищами, условиями восприятия окружающего Мира и вообще программой Жизни!!??? Кто и какое равноправие и где должен признать??! Вам, наверно, очень и очень сильно промыли мозги феминистической-сатанинской идеологией... Мне искренне жаль Вас. Без Бога живёте, увы... =(
ислам - самая реакционная религия в отношении женщин.
много женщин будет изнасиловано и убито, прежде чем признают их равноправие с мужчинами в исламском мире.