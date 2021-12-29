ЕСПЧ предписал властям России приостановить ликвидацию «Мемориала»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал российским властям приостановить дело о ликвидации международной организации «Мемориал» (признана иностранным агентом) и правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) до рассмотрения в ЕСПЧ заявления №9988/13 (жалоба российских НКО на закон об иностранных агентах, поданная в 2013 году).

В ответе ЕСПЧ «Мемориалу», с копией которого ознакомился РБК, говорится, что суд получил письма от 28 и 29 декабря 2021 года с просьбой приостановить принудительный роспуск международного «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал».

«Председатель секции, которой было передано дело, после консультаций с соответствующей палатой <...> решила указать правительству России в соответствии с правилом 39, что в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства исполнение решений о роспуске организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения судом заявления № 9988/13», - сообщается в ответе суда.

Также в ЕСПЧ отметили, что в противном случае будут нарушены положения статьи 34 Конвенции о правах человека.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2021, 00:18
    Гость: предсказатель Грыша

    Запрет Мемореала большая политическая ошибка. Пескарей на глубине не ловят.Русские с мертвыми не воюют.

  2. 29.12.2021, 23:59
    Гость: g

    в противном случае будут нарушены положения статьи 34 Конвенции о правах человека.
    -
    они НАСИЛЬНО Проводят биоэксперименты над ДЕТЬМИ даже!!!
    и при этом гундосят про "права человека"..

  3. 29.12.2021, 23:24
    Гость: В ответ на происки ЕСПЧ

    все как один свакцинируемся и QR-закодируемся!
    ...
    А также приобретем еще одну яхту для Алишера Бурхановича Усманова.
    И еще приобретем еще один самолет для Романа Аркадьевича Абрамовича.
    ...
    Ведь это Мемориал всех обирает и колет шмурдяком.
    А не эти святые патриоты Государства Российского.

  4. 29.12.2021, 23:02
    Гость: Правильно!

    Если европейские бумагомараки лепят всякую чушь с умным видом, то это означает, что войны не будет.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Путин
Путин о вакцинации: «В советское время никто не спрашивал - шлеп, шлеп»
«Власть теряет управление, погружена в хаос, сама является его частью, и любое её действие лишь увеличивает разрушительную силу хаоса»
Новый самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет
Флаг СССР
«Большинство граждан России сожалеют о разделе страны и хотят ее воссоединения. Но не верят в его возможность»
Избранное
Военная Голгофа Юрия Никулина
Армянский стол для российских солдат
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что теперь управлять трамваями будет метрополитен
Кинопремьера «Чернобыль»: Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?
Виктория Пьер-Мари: «Привлекательность и здоровье женщине дает ее внутренняя наполненность!»
Шатько рассказал, как «Дамы в белом» под предлогом мирных протестов разваливают Белоруссию
Театральная премьера «Бешеный хворост»: митинги не посещать и товарищей сдавать - учат в школе
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
Сергей Черняховский. Юбилей предательства. Лишение суверенности
Правила пользования льготным периодом