ЕСПЧ предписал властям России приостановить ликвидацию «Мемориала»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал российским властям приостановить дело о ликвидации международной организации «Мемориал» (признана иностранным агентом) и правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) до рассмотрения в ЕСПЧ заявления №9988/13 (жалоба российских НКО на закон об иностранных агентах, поданная в 2013 году).
В ответе ЕСПЧ «Мемориалу», с копией которого ознакомился РБК, говорится, что суд получил письма от 28 и 29 декабря 2021 года с просьбой приостановить принудительный роспуск международного «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал».
«Председатель секции, которой было передано дело, после консультаций с соответствующей палатой <...> решила указать правительству России в соответствии с правилом 39, что в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства исполнение решений о роспуске организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения судом заявления № 9988/13», - сообщается в ответе суда.
Также в ЕСПЧ отметили, что в противном случае будут нарушены положения статьи 34 Конвенции о правах человека.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Запрет Мемореала большая политическая ошибка. Пескарей на глубине не ловят.Русские с мертвыми не воюют.
в противном случае будут нарушены положения статьи 34 Конвенции о правах человека.
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они НАСИЛЬНО Проводят биоэксперименты над ДЕТЬМИ даже!!!
и при этом гундосят про "права человека"..
все как один свакцинируемся и QR-закодируемся!
...
А также приобретем еще одну яхту для Алишера Бурхановича Усманова.
И еще приобретем еще один самолет для Романа Аркадьевича Абрамовича.
...
Ведь это Мемориал всех обирает и колет шмурдяком.
А не эти святые патриоты Государства Российского.
Если европейские бумагомараки лепят всякую чушь с умным видом, то это означает, что войны не будет.
Сам сдувайся!