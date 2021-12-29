ЕСПЧ предписал властям России приостановить ликвидацию «Мемориала»

19:56 29.12.2021

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал российским властям приостановить дело о ликвидации международной организации «Мемориал» (признана иностранным агентом) и правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) до рассмотрения в ЕСПЧ заявления №9988/13 (жалоба российских НКО на закон об иностранных агентах, поданная в 2013 году).

В ответе ЕСПЧ «Мемориалу», с копией которого ознакомился РБК, говорится, что суд получил письма от 28 и 29 декабря 2021 года с просьбой приостановить принудительный роспуск международного «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал».

«Председатель секции, которой было передано дело, после консультаций с соответствующей палатой <...> решила указать правительству России в соответствии с правилом 39, что в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства исполнение решений о роспуске организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения судом заявления № 9988/13», - сообщается в ответе суда.

Также в ЕСПЧ отметили, что в противном случае будут нарушены положения статьи 34 Конвенции о правах человека.