МИД ФРГ заявил о невозможности возвращения России в G7 в ближайшее время
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в ближайшее время возвращение России в G7 не возможно.
«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу, нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», - заявила она агентству DPA.
Также она назвала «очень болезненным», что Россия «исключила себя из этой группы» из-за воссоединения Крыма с РФ, сообщает ТАСС.
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в годы Второй мировой войны они рисовали немцев в образе обезьян и в касках.
Особой трагедии не испытываю
G7 считаю сборищем шестёрок + пахан, с погонялом то-ли зломерика,
то-ли лжемерика, то-ли лицемерика а м.б. шизомерика.
Так в чем проблема? Нужен восьмой? Пусть возьмут Украину. Она и минералку подаст, и гопак станцует, в составе первых лиц. России эта организация интересна как прошлогодний снег.
«К Путину надо относиться с тем презрением, которого он заслуживает. Он всего-навсего туповатый головорез, стоящий во главе мафиозного государства. И это трагедия для российского народа».
депутат парламента Джонни Мерсер
«Путин должен слезть с пальмы на землю. Мы хотим ему в этом помочь»
Карл-Георг Веллман, депутат Бундестага