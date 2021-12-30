МИД ФРГ заявил о невозможности возвращения России в G7 в ближайшее время

09:50 30.12.2021

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в ближайшее время возвращение России в G7 не возможно.

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу, нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», - заявила она агентству DPA.

Также она назвала «очень болезненным», что Россия «исключила себя из этой группы» из-за воссоединения Крыма с РФ, сообщает ТАСС.