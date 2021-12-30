МИД ФРГ заявил о невозможности возвращения России в G7 в ближайшее время

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в ближайшее время возвращение России в G7 не возможно.

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу, нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», - заявила она агентству DPA.

Также она назвала «очень болезненным», что Россия «исключила себя из этой группы» из-за воссоединения Крыма с РФ, сообщает ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2021, 18:05
    Гость: Анна: бельгийцы тоже считали немцев дикарями

    в годы Второй мировой войны они рисовали немцев в образе обезьян и в касках.

  2. 30.12.2021, 16:58
    Гость: К Путину отношусь нейтрально.

    Особой трагедии не испытываю
    G7 считаю сборищем шестёрок + пахан, с погонялом то-ли зломерика,
    то-ли лжемерика, то-ли лицемерика а м.б. шизомерика.

  3. 30.12.2021, 16:50
    Гость: Иван Иваныч

    Так в чем проблема? Нужен восьмой? Пусть возьмут Украину. Она и минералку подаст, и гопак станцует, в составе первых лиц. России эта организация интересна как прошлогодний снег.

  4. 30.12.2021, 15:58
    Гость: профессор Преображенский

    «К Путину надо относиться с тем презрением, которого он заслуживает. Он всего-навсего туповатый головорез, стоящий во главе мафиозного государства. И это трагедия для российского народа».
    депутат парламента Джонни Мерсер

  5. 30.12.2021, 15:57
    Гость: профессор Преображенский

    «Путин должен слезть с пальмы на землю. Мы хотим ему в этом помочь»
    Карл-Георг Веллман, депутат Бундестага

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