15:00 5.01.2022

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана, пишет ТАСС со ссылкой на местные электронные СМИ, которые успели передать эту информацию до того, как оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране.

Ранее приходили сообщения, что несколько тысяч протестующих пытались прорваться на территорию резиденции, в ее районе был виден дым, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.