Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана

© KM.RU, Соцсети и стоп-кадры из видео

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана, пишет ТАСС со ссылкой на местные электронные СМИ, которые успели передать эту информацию до того, как оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране.

Ранее приходили сообщения, что несколько тысяч протестующих пытались прорваться на территорию резиденции, в ее районе был виден дым, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.01.2022, 22:04
    Гость: Казахский вор в законе

    обратился за помощью в ОДКБ. Кто пойдёт на преступления против народа Казахстана?

  2. 05.01.2022, 22:02
    Гость: Кисель ТВ

    в основном рассказывает про мародёрство в Казахстане, а разве выплата пенсий ниже положенной, меньше инфляции не мародёрство пенсионеров?

  3. 05.01.2022, 21:27
    Гость: Алексей Беговой

    Там вышли, когда в два раза подняли цену на топливо - тут сиднем сидят, когда отнимают последние гражданские права, включая и право на пенсию. Так где тут рабы, ребята?

  4. 05.01.2022, 20:29
    Гость: Carlos

    Если будет надо, например, защитить инвестиции, Китай отъествует казахов, как бык овцу... И никто не пискнет, в "защиту свободы в Казахстане, раздавленной китайской вьетнамкой (имею в виду тапочку пляжную)", нет....

  5. 05.01.2022, 20:22
    Гость: stalker

    Согласен практически со всем. Только вот по поводу оценки российских силовиков полагаю, что у них тоже нет особых причин за нынешнюю власть умирать по тем же причинам что и в Казахстане.

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