Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты

Из Казахстана в Европу массово вылетают бизнес-джеты, пишет "Накануне.RU" со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным источников, в Алма-Ате совершили взлет от пяти до шести бизнес-джетов, еще один вылетел из Нур-Султана.

Telegram-канал Ateo Breaking опубликовал данные с сайта Flight Radar, на которых якобы правительственный бизнес-джет направляется из Алма-Аты в сторону России.

В РФ уже прокомментировали ситуацию в соседнем государстве. В Совете Федерации исходят из того, что Казахстан в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией в стране, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров до этого заявил, что Россия готова оказать Казахстану помощь невоенного характера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко, в свою очередь, отметил, что Казахстан не запрашивал помощи у России: "Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.01.2022, 22:04
    Гость: Никогда не устраивай революций в своей стране

    Повышение цен на пустом месте, намордники и лохдауны - это провокация революции? Или это делают те, для кого Россия - чужая страна?

Все комментарии (112)
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