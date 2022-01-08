Токаев удалил твиты о 20 тысячах террористов, напавших на Алма-Ату
Из Twitter президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева исчезли посты про 20 тысяч террористов, совершивших не менее шести атак на Алма-Ату, пишет телеанал "360".
Эти сообщения появились на странице Токаева вечером 7 января. В них глава республики утверждал, что на крупнейший город страны, Алма-Ату, напали вооруженные группировки численностью 20 тысяч человек. Некоторые из участников нападения не владели казахским языком. Президент также отмечал, что переговоры с террористами вести нельзя, их надо уничтожать.
Все эти сообщения сейчас стерты. Остались сообщения о том, что Казахстан столкнулся с подготовленной атакой террористических групп, которые прошли подготовку за пределами страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да у них там всё границы прозрачные. Не усложняйте.
Там с советских времён границы условные. На машине можно объехать имеющиеся посты.
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Я сам когда-то видел одну такую "границу", но слышал, что изменилось мало..
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Большая наша проблема, к слову.. Легче охранять бывшие границы СССР, чем эти, новые..
Хотя пытаются..
Кто-то ему объяснил, что президент, объявляющий о нападении на страну извне и не сообщающий, кто именно напал, выглядит полным лохом. Особенно, если граничишь с РФ, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном. А если тебе 20000 боевиков завезли по воздуху, то тогда ты лох в квадрате:)
Снесли нафиг:)
тоже так кажется Поэтому и удалены посты про несметные полчища террористов неизвестно откуда пришедшие Ведь 20тыс-это минимум 2 дивизии И как они смогли незаметно проникнуть на территорию Казахстана
это только в кайф.