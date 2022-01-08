Токаев удалил твиты о 20 тысячах террористов, напавших на Алма-Ату

18:05 8.01.2022

Из Twitter президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева исчезли посты про 20 тысяч террористов, совершивших не менее шести атак на Алма-Ату, пишет телеанал "360".

Эти сообщения появились на странице Токаева вечером 7 января. В них глава республики утверждал, что на крупнейший город страны, Алма-Ату, напали вооруженные группировки численностью 20 тысяч человек. Некоторые из участников нападения не владели казахским языком. Президент также отмечал, что переговоры с террористами вести нельзя, их надо уничтожать.

Все эти сообщения сейчас стерты. Остались сообщения о том, что Казахстан столкнулся с подготовленной атакой террористических групп, которые прошли подготовку за пределами страны.