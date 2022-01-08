В Казахстане 180 продавцов газа заподозрили в ценовом сговоре

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщило о начале расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа.

"Из них, 85 - в Мангистауской, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской областях, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в Северо-Казахстанской области, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Отмечается, что во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.

Ранее сообщалось о расследовании в отношении шести казахстанских компаний по реализации сжиженного газа, которых подозревают в необоснованном завышении цен.

В городе Жанаозене на западе Казахстана 2 января начались митинги против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протесты быстро охватили всю страну и приобрели политический характер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.01.2022, 22:02
    Гость: конечно

    Вот ты и сдулся,Юрик!Правильно тебе супруга говорит,что даже самый гнусный ДФМН из России круче тебя,примитивного как кочерга прохвоста!Ты про кроссовки расскажи,в которых ты ради 50евр скоростной лифт обгонял!И кого обгонял?Пенсионеров немощных из которых возможно многие еле передвигались!Ты ,оболдуй вникаешь в суть темы? И потом это что за сервис в ЗАГСе,что надо кого-то обгонять,толкать,бежать?А почему просто не записаться ,как у нас через ГУ спокойно прибыть к назначенному времени и получить услугу? Ты жлоб! Предавший и хающий свое отечество иным быть и не может!

  3. 08.01.2022, 21:37
    Гость: demos

    Не знаю, как в Казахстане, а вот у нас в России ещё и не такой сговор прокатывает. Обнаружил, что в Турции на аналогичные нашим лекарства цены в 4-5 раз ниже. Спрашивается, где ФАС, где прокуратура? Кто там в этих аптечных сетях в доле?

  4. 08.01.2022, 21:17
    Гость: Европеец

    Почему же ? Я работал там 3 года и 600 евро в год это топливо для одной из моих машин тоже на год.
    Вам что-ли их посылать ? Бог подаст.

  5. 08.01.2022, 20:28
    Гость: Заглянул мимоходом

    Продавцы может и сговорились. Но посмотрите на цены на топливо по всему миру. Европа, Канада, даже США, где цены всегда были одними из самых низких. Везде все подорожало раза в полтора как минимум. И что? Все должны выходить жечь и громить?

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