В Казахстане 180 продавцов газа заподозрили в ценовом сговоре

15:13 8.01.2022

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщило о начале расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа.

"Из них, 85 - в Мангистауской, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской областях, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в Северо-Казахстанской области, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Отмечается, что во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.

Ранее сообщалось о расследовании в отношении шести казахстанских компаний по реализации сжиженного газа, которых подозревают в необоснованном завышении цен.

В городе Жанаозене на западе Казахстана 2 января начались митинги против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протесты быстро охватили всю страну и приобрели политический характер.