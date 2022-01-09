Власти Казахстана: миротворцы ОДКБ покинут страну через неделю

23:17 9.01.2022

Миротворцы ОДКБ, возможно, пробудут в Казахстане неделю, сообщил Берик Уали, пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, иностранные военные силы не останутся в республике после нормализации ситуации, пишет News.ru.

Миротворцы ОДКБ охраняют стратегические и военные объекты.

Глава государства полностью контролирует ситуацию в стране, подчеркнул представитель администрации Токаева. По словам Уали, казахстанский лидер принял своевременные решения для стабилизации обстановки.

Ранее замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в республике завершится только после «полного уничтожения террористов и восстановления порядка в Казахстане».

Командующий миротворцами ОДКБ в республике Андрей Сердюков ранее сообщил, что развёртывание миротворческих сил организации в республике завершилось. Они выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих районах.