Власти Казахстана: миротворцы ОДКБ покинут страну через неделю
Миротворцы ОДКБ, возможно, пробудут в Казахстане неделю, сообщил Берик Уали, пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, иностранные военные силы не останутся в республике после нормализации ситуации, пишет News.ru.
Миротворцы ОДКБ охраняют стратегические и военные объекты.
Глава государства полностью контролирует ситуацию в стране, подчеркнул представитель администрации Токаева. По словам Уали, казахстанский лидер принял своевременные решения для стабилизации обстановки.
Ранее замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в республике завершится только после «полного уничтожения террористов и восстановления порядка в Казахстане».
Командующий миротворцами ОДКБ в республике Андрей Сердюков ранее сообщил, что развёртывание миротворческих сил организации в республике завершилось. Они выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих районах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Для понимания — генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков не имеет никакого отношения ни к экс-министру обороны Анатолию Сердюкову..." Ага, не имеет. Вы на морды того и другого посмотрите. По сути это чуть ли не близнецы-братья. Только слепой разницы между ними не увидит. С "понималкой" у вас проблемы.
чисто интересно пропавшие шесть штук ПЗРК "Игла" уже нашли или можно забыть об авиасообщении с Казахстаном от слов совсем и навсегда?
Совсем дурной? Кто ж теперь слушает эти "жёсткие требования США". Их уже и самые верные союзники лесом посылают.
А их требования, которые вроде бы выполняются, похожи на требования одного придурка из "Маленького принца", который заходом и восходом солнца управлял.
"В состав российских миротворцев входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ (подмосковная Кубинка), 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново) и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ (Ульяновск). И командир у них свой — десантный. Для понимания — генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков не имеет никакого отношения ни к экс-министру обороны Анатолию Сердюкову, ни к самозарядному пистолету Сердюкова (СПС), известному ещё под названием «Гюрза». Сердюков А.Н. — командующий ВДВ."
(источник)"Свободная Пресса"
не выведут, пока не завершится время углеводородных источников в получении энергии, конкретно газа. Если Эрэфия покинет Сирию, там мигом проложат газопровод из Ирана или султаната до Европы, и Кремлю тогда будет полный крах. Он протянет ноги без сбыта краденного у баранов халявного газа.
Ни война с террористами, ни, тем более, спасение хоть и вора, но не подельника Садата здесь совершенно не при чем ...