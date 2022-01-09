Власти Казахстана: миротворцы ОДКБ покинут страну через неделю

Миротворцы ОДКБ, возможно, пробудут в Казахстане неделю, сообщил Берик Уали, пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, иностранные военные силы не останутся в республике после нормализации ситуации, пишет News.ru.

Миротворцы ОДКБ охраняют стратегические и военные объекты.

Глава государства полностью контролирует ситуацию в стране, подчеркнул представитель администрации Токаева. По словам Уали, казахстанский лидер принял своевременные решения для стабилизации обстановки.

Ранее замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в республике завершится только после «полного уничтожения террористов и восстановления порядка в Казахстане».

Командующий миротворцами ОДКБ в республике Андрей Сердюков ранее сообщил, что развёртывание миротворческих сил организации в республике завершилось. Они выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих районах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2022, 12:24
    Гость: stalker

    "Для понимания — генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков не имеет никакого отношения ни к экс-министру обороны Анатолию Сердюкову..." Ага, не имеет. Вы на морды того и другого посмотрите. По сути это чуть ли не близнецы-братья. Только слепой разницы между ними не увидит. С "понималкой" у вас проблемы.

  2. 10.01.2022, 11:49
    Гость: личный опыт

    чисто интересно пропавшие шесть штук ПЗРК "Игла" уже нашли или можно забыть об авиасообщении с Казахстаном от слов совсем и навсегда?

  3. 10.01.2022, 11:41
    Гость: иван з.

    Совсем дурной? Кто ж теперь слушает эти "жёсткие требования США". Их уже и самые верные союзники лесом посылают.
    А их требования, которые вроде бы выполняются, похожи на требования одного придурка из "Маленького принца", который заходом и восходом солнца управлял.

  4. 10.01.2022, 10:47
    Гость: Российский

    "В состав российских миротворцев входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ (подмосковная Кубинка), 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново) и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ (Ульяновск). И командир у них свой — десантный. Для понимания — генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков не имеет никакого отношения ни к экс-министру обороны Анатолию Сердюкову, ни к самозарядному пистолету Сердюкова (СПС), известному ещё под названием «Гюрза». Сердюков А.Н. — командующий ВДВ."
    (источник)"Свободная Пресса"

  5. 10.01.2022, 10:36
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Ну

    не выведут, пока не завершится время углеводородных источников в получении энергии, конкретно газа. Если Эрэфия покинет Сирию, там мигом проложат газопровод из Ирана или султаната до Европы, и Кремлю тогда будет полный крах. Он протянет ноги без сбыта краденного у баранов халявного газа.
    Ни война с террористами, ни, тем более, спасение хоть и вора, но не подельника Садата здесь совершенно не при чем ...

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